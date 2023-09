Nouvelle campagne « Les TI en français » présentée par l'AQIII avec la participation financière de l'OQLF

Les TI en français : dépoussiérer la langue française des anglicismes

MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - En cette année de 30e anniversaire, l'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants (AQIII) a élaboré une campagne, avec la participation financière de l'Office québécois de la langue française (OQLF), dont l'objectif est de promouvoir l'utilisation de la terminologie en français dans les milieux de travail liés aux TI. Un site des plus dynamiques et colorés a ainsi été mis à la disposition des experts et du grand public afin de permettre aux visiteurs de prendre connaissance des avancées en matière de francisation des termes dans le domaine des TI.

Pour y accéder : www.tienfrancais.ca

Les TI en français

Des habitudes à changer

L'utilisation des termes anglophones et des anglicismes est monnaie courante dans le domaine des technologies de l'information (TI), malgré le fait qu'il existe une traduction ou adaptation en français dans presque l'ensemble des cas. « Saviez-vous que le mot « courriel » a été inventé au Québec? Nous sommes de véritables précurseurs dans le domaine de la francisation des termes en TI. Bien que les TI évoluent de manière fulgurante, notre langue française sait bien s'adapter, et possède plus de ressources que nous le croyons ! », souligne François Marchal, président-directeur général de l'AQIII.

Une campagne « carrément brillante »

Élaboré en collaboration avec l'agence Effet Boomerang, le site Web, « tienfrancais.ca », spécialement dédié à cette campagne, a été créé. Extrêmement ludique, le site possède toutes les ressources nécessaires, un lexique illustré et des vidéos novatrices sur des termes modernes à adopter. Au cours des prochaines semaines, une série de balados mettant en compétition six équipes lors d'un jeu-questionnaire animé par le célèbre humoriste François Maranda seront également disponibles sur le site. Au programme: connaissances informatiques, pièges linguistiques et personnages colorés. Ça promet!

À propos de l'AQIII

L'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants (AQIII). Cette association professionnelle a été fondée en 1993 en tant qu'organisme sans but lucratif. L'AQIII représente la voix de plus de 25 100 travailleurs autonomes, pigistes et micro-entrepreneurs en technologie de l'information (TI) à travers le Québec et rassemble le plus grand bassin de talents TI au Canada, toutes expertises confondues (chargés de projets, programmeurs, développeurs, analystes…). À titre d'unique communauté d'affaires québécoise exclusivement dédiée aux consultants indépendants en TI et depuis déjà 30 ans, elle appuie le succès de ses 1300 membres.

