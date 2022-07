Les producteurs laitiers canadiens se soucient de l'environnement depuis des décennies : ils désirent que les consommateurs sachent qu'ils ont de grands projets pour l'avenir.

OTTAWA, ON, le 4 juill. 2022 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont lancé une nouvelle campagne publicitaire percutante pour promouvoir l'objectif ambitieux de l'industrie laitière visant l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. La campagne « Je suis partant! » des PLC s'appuie sur la longue tradition des producteurs laitiers en matière de responsabilité environnementale et montre comment l'innovation est mise en œuvre dans les fermes pour atteindre l'objectif de durabilité. Tout au long de la campagne, des producteurs avant-gardistes et impliqués démontreront fièrement ce qu'ils font concrètement pour protéger l'environnement, témoignant ainsi du cri de ralliement « Je suis partant! » lié à l'objectif ciblant la carboneutralité 2050 des PLC.

« Les producteurs laitiers canadiens sont fiers de pouvoir affirmer qu'ils ont agi comme des pionniers en matière de gestion environnementale en poursuivant leur engagement en faveur de la conservation et de la durabilité », souligne Pierre Lampron. « Nous avons déjà l'une des plus faibles empreintes carbone au monde pour la production de lait et nous n'allons pas nous arrêter là : notre objectif ciblant la carboneutralité est une déclaration audacieuse visant à mettre en lumière le travail continu et l'ambition des producteurs laitiers. »

Le cri de ralliement « Je suis partant! » met en valeur les stratégies durables mises en place par les producteurs laitiers canadiens, par le biais du solide programme d'assurance qualité du secteur, proActionMD, ainsi que d'autres initiatives et innovations, notamment l'accent mis sur la santé des sols et la rétention d'eau, le recyclage des plastiques, les énergies renouvelables et l'amélioration de la biodiversité. Ces efforts sont soulignés par des producteurs engagés qui, depuis des décennies, apportent des améliorations bénéfiques pour la ferme et l'environnement. Ils partagent leur quotidien alors qu'ils travaillent toute l'année à produire un lait de grande qualité, salubre et nutritif. Les Canadiens peuvent continuer à faire confiance aux producteurs laitiers qui racontent leur expérience dans le cadre de projets concrets tels que les pratiques culturales durables (agriculture régénératrice), la restauration des milieux humides, la plantation d'arbres, la séquestration du carbone, etc.

La campagne se déroulera du 1er juillet au 12 août 2022, sur des plateformes numériques et à la télévision, avec une forte participation des influenceurs ciblant les milléniaux et la génération Z, dont plusieurs orientent leurs décisions d'achat d'abord en fonction de l'environnement.

« Pour nous, il était important de rappeler aux consommateurs que le souci de l'environnement n'est pas nouveau pour les producteurs laitiers, et qu'en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Canadiens font confiance à notre logo de la Vache bleue », signale Pamela Nalewajek, vice-présidente du marketing des Producteurs laitiers du Canada. « Nos producteurs s'efforcent depuis des décennies de pratiquer une agriculture durable, en faisant de nombreux changements au fil du temps, afin de créer un avenir pour les produits laitiers qui non seulement reflètent les priorités des consommateurs mais démontrent que les producteurs laitiers canadiens partagent également leurs valeurs. »

Pour avoir un aperçu de la campagne, veuillez consulter ce lien : https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/carboneutres-2050

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils visent également à maintenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne en plus de promouvoir les produits laitiers et leurs avantages pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici 2050.

