OTTAWA, ON, le 21 juin 2021 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont lancé aujourd'hui une nouvelle campagne de marketing dynamique axée sur les normes rigoureuses qui sous-tendent la haute qualité du lait de notre pays. L'avenir laitier -- Des normes élevées met en lumière les pratiques progressives que les producteurs canadiens utilisent pour maintenir le bien-être des animaux, la salubrité des aliments et la durabilité, des domaines qui font partie intégrante de cette industrie tournée vers l'avenir.

La stratégie de création de L'avenir laitier -- des normes élevées démontre que les producteurs laitiers canadiens s'engagent à innover constamment et à respecter des normes rigoureuses. Les producteurs sont fiers de respecter certaines des normes de qualité les plus élevées au monde, y compris 42 exigences en matière de salubrité des aliments et une attention particulière à la santé des animaux. Au Canada, chaque vache est surveillée chaque jour.

« Les producteurs laitiers canadiens ont toujours fait preuve d'innovation dans leur approche de l'excellence », déclare Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. « Répondant à des normes parmi les plus strictes au monde, le lait 100 % canadien atteint sa haute qualité grâce à une approche holistique qui comprend le soin des animaux et de l'environnement. »

Les consommateurs d'aujourd'hui veulent savoir que les industries qu'ils soutiennent partagent leurs valeurs -- c'est une question de confiance. Le logo de la Vache bleue leur procure cette certitude ; des normes élevées forment l'épine dorsale du programme qui garantit que les produits laitiers arborant la Vache bleue sont faits de lait 100 % canadien. Ce sont les normes élevées du Canada qui distinguent ses produits laitiers, et c'est pourquoi les consommateurs sont fiers d'appuyer les producteurs et les transformateurs locaux.

« Cette campagne adopte une approche multidimensionnelle qui traite directement de la qualité du lait canadien, de la santé des vaches et des préoccupations environnementales », déclare Pamela Nalewajek, vice-présidente du marketing des Producteurs laitiers du Canada. « Nous faisons valoir le fait que les consommateurs peuvent faire confiance au logo de la Vache bleue parce que les producteurs laitiers se soucient des mêmes choses qu'eux. »

La campagne bilingue d'une durée de six semaines débutera le 21 juin, avec des composantes télévisées, radiophoniques, sociales et numériques (avec vidéo en ligne, influenceurs, Web et audio) qui seront diffusées à l'échelle nationale jusqu'au 2 août. La campagne comprend un partenariat avec les médias de la fête du Canada le 1er juillet soit la CBC et Radio-Canada.

L'agence de création responsable de cette campagne était DDB Canada et le placement médias a été orchestré par Initiative.

Pour voir la campagne, cliquez ici.

PROFIL DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les éleveurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

