Nouvelle activité consacrée à la chasse au cerf de Virginie - Relève à la chasse : Une fin de semaine pour apprendre à chasser ou partager sa passion!

QUÉBEC, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs innove pour stimuler la relève des chasseurs de cerfs de Virginie, favoriser la pratique de l'activité et le transfert de connaissances. La première édition de Relève à la chasse aura lieu les 31 octobre et 1er novembre 2020 dans toutes les zones de chasse (à l'exception de l'île d'Anticosti). Ces dates sont ajoutées au calendrier de chasse habituel et sont réservées aux apprentis chasseurs et à leurs accompagnateurs. La relève est invitée à participer en s'inscrivant d'ici le 20 septembre 2020 sur le site Internet du Ministère, page Web de Relève à la chasse, ou par téléphone au 1 877 627-6286.

Cette fin de semaine de chasse destinée à la relève est une initiative découlant du Plan de gestion du cerf de Virginie 2020-2027. Elle contribuera à assurer la pérennité de la chasse au cerf de Virginie, une pratique permettant de mettre en valeur ce gibier et d'assurer une saine gestion des populations. En plus de générer des retombées économiques dans différentes régions, elle a aussi pour but d'assurer une relève de chasseurs de cerfs de Virginie au Québec et contrer ainsi la diminution du nombre d'adeptes.

Conditions d'admissibilité pour la relève

Obtenir un permis éducatif afin d'être autorisé à chasser le cerf de Virginie pendant la fin de semaine de chasse destinée à la relève (sans frais).

Correspondre à l'un des trois profils ci-dessous et être un résident du Québec :

ci-dessous et être un résident du Québec : être âgé de 12 à 17 ans au 31 octobre 2020 et détenir un certificat de chasseur approprié, selon l'arme utilisée;

détenir un certificat de chasseur approprié, selon l'arme utilisée;

détenir un permis d'initiation à la chasse;



être un nouveau chasseur certifié en 2019.

Au moment de la chasse, posséder un permis de chasse au cerf de Virginie valide associé à la zone de chasse où se pratiquera l'activité. Il demeure possible de chasser en vertu du permis d'un adulte (certaines conditions s'appliquent).

Règles d'accompagnement

Les accompagnateurs n'ont pas besoin de s'inscrire pour participer à la fin de semaine de la relève.

Les règles qui concernent l'accompagnement des jeunes de 12 à 17 ans et les détenteurs de permis d'initiation demeurent les mêmes que celles en vigueur pendant les périodes de chasse habituelles, à l'exception que l'accompagnateur adulte n'a pas le droit de chasser et ne peut avoir une arme en sa possession .

. Les accompagnateurs doivent aussi respecter l'âge requis, être titulaires d'un certificat valide approprié à l'arme utilisée par le participant et respecter le nombre maximal de personnes qu'il est possible d'accompagner.

Soulignons que les participants devront respecter les directives de la Santé publique durant l'activité (p. ex., mesures de distanciation, port du masque, etc.).

Tous les détails concernant les modalités d'inscription pour participer à la fin de semaine de la relève et la réglementation qui y est associée sont accessibles sur la page Web de Relève à la chasse. Les personnes qui n'auraient pas la possibilité de s'inscrire en ligne pourront le faire en appelant à ce numéro sans frais : 1 877 627-6286.

Citation :

« La fin de semaine de la relève est une nouveauté fort attendue. Je suis fier de lancer cette activité qui soutiendra la relève et la pratique de la chasse au cerf de Virginie. Notre souhait est de rendre accessible la chasse au profit des générations futures. En plus de retombées économiques pour de nombreuses régions du Québec, la chasse au cerf de Virginie permet une meilleure gestion de l'espèce. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

L'instauration d'une fin de semaine de chasse au cerf destinée à la relève est une des mesures prévues dans le Plan de gestion du cerf de Virginie 2020-2027.

L'ensemble des nouvelles modalités de chasse au cerf de Virginie mises en œuvre en 2020 et une foire aux questions sont également disponibles sur la page Web du Plan de gestion du cerf de Virginie 2020-2027.

une foire aux questions sont également disponibles sur la page Web du Plan de gestion du cerf de Virginie 2020-2027. La chasse au cerf a des retombées économiques importantes pour le Québec, car elle génère annuellement près de 100 millions de dollars de produit intérieur brut, en plus de permettre la création d'un millier d'emplois.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur la fin de semaine de la relève, consultez la page Web r elative à cette activité.

elative à cette activité. Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Renseignements: Source : Carl Charest, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Tél. : 418 454-4817; Information : Catherine Ippersiel, Relationniste de presse, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, [email protected], Tél. : 418 627-8609, poste 3071

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/