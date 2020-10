Nouvel investissement pour la réalisation de travaux sur la route de la Baie-James

QUÉBEC, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annonce un nouvel investissement de 69,2 M$ pour la réalisation de travaux sur la route de la Baie-James, un lien routier clé pour la vitalité socioéconomique de la région du Nord-du-Québec.

Dans le but d'assurer la sécurité des usagers de la route et la protection des écosystèmes locaux, l'investissement permettra de remplacer une cinquantaine de ponceaux, situés sur 18 sites, par des ouvrages de traversée de cours d'eau, comme des ponts ou des arches. Ces ouvrages seront conçus selon les connaissances les plus à jour et les normes les plus rigoureuses en matière d'environnement, introduites par le Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (RADF), entré en vigueur le 1er avril 2018, lequel assure également l'harmonisation avec les exigences légales et règlementaires de Pêches et Océans Canada.

Rappelons que les travaux de réfection de la route de la Baie-James qui sont déjà en cours doivent s'achever à la fin de l'année 2021. Quant aux nouveaux ouvrages de traversée de cours d'eau, leur construction s'échelonnera de juin 2021 à novembre 2026. À cet effet, un premier lot de travaux est prévu de juin à octobre 2021, au coût de 14,2 M$.

Le projet de réfection de la route de la Baie-James prévoyait au départ un investissement global de 264,7 M$, soit 153,5 M$ du Gouvernement du Québec et 111,2 M$ du gouvernement fédéral. Avec le nouvel investissement, la somme totale du projet sera maintenant de 333,9 M$ et la contribution du Gouvernement du Québec sera portée à 222,7 M$. Le projet est sous la responsabilité du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et est réalisé par la Société de développement de la Baie-James (SDBJ).

Citations :

« Les travaux qui se poursuivent permettront d'assurer un lien routier sécuritaire, fiable et optimal. De façon exemplaire, on se conforme ainsi aux nouvelles normes environnementales et de conception. La route de la Baie-James est stratégique puisqu'elle facilite l'accès aux communautés autochtones et locales ainsi qu'aux ressources forestières, minières et énergétiques. De plus, dans le contexte actuel, les travaux auront assurément un effet stimulant sur l'économie régionale. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je me réjouis des retombées de ce nouvel investissement pour la population du Nord-du-Québec qui en bénéficiera, et qui profitera également des améliorations réalisées jusqu'à maintenant sur cette infrastructure dans le respect des exigences liées au RADF. La mise en place d'ouvrages adaptés à des volumes d'eau et des débits accrus permettra d'offrir une meilleure sécurité aux personnes qui vivent ou qui travaillent sur le territoire, d'assurer l'intégrité et la durabilité des ouvrages et de protéger la faune et les écosystèmes aquatiques. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le développement du Nord-du-Québec est une priorité pour notre gouvernement. Les travaux sur la route de la Baie-James sont bien entamés et la suite des activités aura des effets positifs dans notre région. Pensons aux retombées économiques qui s'y rattachent, et surtout à la sécurité des usagers sur ce réseau. »

M. Denis Lamothe, député d'Ungava

« La SDBJ, à titre de gestionnaire du projet de réfection de la route de la Baie-James, est enchantée de ce rehaussement budgétaire qui nous permettra de finaliser efficacement cette phase du projet, puisque les travaux additionnels de construction d'ouvrages hydrauliques autres que les ponceaux n'étaient pas budgétés dans le plan de gestion de projet. Avec un avancement actuel des travaux de 76 %, notre objectif est de finaliser les travaux en cours en 2021 comme il était prévu dans l'échéancier de référence. De par sa politique d'octroi de contrats et conformément à sa mission, la SDBJ s'assure que chaque contrat octroyé génère des retombées économiques régionales. »

M. Alain Coulombe, président-directeur général de la Société de développement de la Baie-James

« Les travaux de réfection de la route de la Baie-James sont d'une importance capitale pour la région puisque cette route est un lien vital pour assurer l'occupation et le développement de notre territoire. Nous saluons le travail de la Société de développement de la Baie-James, un organisme entièrement régionalisé et un partenaire stratégique de développement, qui a su constituer une équipe de projet chevronnée qui veille à ce que l'accomplissement de ce projet d'envergure soit générateur de retombées économiques importantes pour notre région. »

M. René Dubé, président de l'Administration régionale Baie-James

« La Nation crie se réjouit de cette annonce concernant la route de la Baie-James, une voie essentielle à nos communautés, tant cries que jamésiennes, et aux diverses industries en activité à Eeyou Istchee depuis des décennies. Cet investissement promet de stimuler la vitalité économique, de préserver le territoire et d'améliorer la sécurité de tous les usagers. Les infrastructures conçues fondamentalement pour servir les intérêts de tous sont en conséquence profitables à tous. Les travaux réalisés jusqu'à maintenant améliorent considérablement les conditions routières et, du même coup, la sécurité de chacun. Nous sommes également ravis des nouveaux emplois que ce chantier créera dans la région. »

Dr Abel Bosum, grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

Faits saillants :

Le projet de réfection de la route de la Baie-James est actuellement inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030, dans la catégorie des projets « en réalisation ».

Rappelons que deux autres projets réalisés dans la région du Nord-du-Québec ont été annoncés en février dernier : le raccordement du relais routier du kilomètre 381 de la route de la Baie-James au réseau de distribution d'électricité d'Hydro-Québec, ainsi que le remplacement de 31 ponceaux sur le chemin de Chisasibi .

. La route de la Baie-James, y compris le chemin de Chisasibi , relie la ville de Matagami à Radisson et à la communauté crie de Chisasibi (710 km). Elle a été construite dans les années 1970 par la SDBJ pour permettre l'accès aux grands chantiers hydroélectriques d'Hydro-Québec.

, relie la ville de à et à la communauté crie de (710 km). Elle a été construite dans les années 1970 par la SDBJ pour permettre l'accès aux grands chantiers hydroélectriques d'Hydro-Québec. Cette infrastructure fait partie du réseau de transport stratégique du territoire nordique. À ce jour, elle dessert une population totalisant près de 32 000 personnes.

La mission de la SDBJ est de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l'exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d'Hydro-Québec, du territoire de la Baie-James. La SDBJ peut notamment susciter des projets visant ces fins, les soutenir et participer à leur réalisation.

Liens connexes :

Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI)

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Sources :

Claude Potvin

Directrice des communications

et attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Tél. : 418 643-7295

Vincent Bolduc

Adjoint au directeur des communications

Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Tél. : 418-473-1966

[email protected]

Alain Coulombe, MBA

Président-directeur général

Société de développement de la Baie-James

Tél. : 819-739-4717, poste 1250

[email protected]

Information :

Catherine Ippersiel

Relationniste de presse

Ministère de l'Énergie et des

Ressources naturelles

[email protected]

Tél. : 418 627-8609, poste 3071

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Liens connexes

https://mern.gouv.qc.ca/