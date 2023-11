SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, NL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - À compter du 17 février 2024, le nouvel indicatif 879 sera introduit à Terre-Neuve-et-Labrador et coexistera avec l'indicatif actuel 709. L'introduction de ce nouvel indicatif régional est le résultat d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et permet de répondre à la demande croissante de nouveaux numéros de téléphone dans la région.

« L'introduction d'un nouvel indicatif permet de fournir des millions de numéros de téléphone supplémentaires sans affecter les numéros existants. » a déclaré Lucie Papineau-Pugliese, porte-parole pour l'Alliance des télécommunicateurs. « Le nouvel indicatif 879 coexistera avec l'indicatif actuel 709 et couvrira le même territoire géographique. »

Le nouvel indicatif entrera en fonction graduellement après le 17 février 2024. À compter de cette date, les consommateurs et entreprises requérant un nouveau service téléphonique pourraient se voir attribuer un numéro avec le nouvel indicatif. Les numéros avec l'indicatif régional 879 seront attribués aux clients seulement lorsque la banque de numéros avec l'indicatif actuel 709 sera épuisée.

L'introduction d'un nouvel indicatif n'entraîne aucun changement sur la façon de composer les appels locaux ou interurbains, et les numéros spéciaux comme le 9-1-1 seront toujours composés avec trois chiffres. Le secteur de communications locales des régions concernées demeure également le même.

Les principaux fournisseurs de services de télécommunications au Canada se sont regroupés afin de développer des programmes de communication visant à informer la population de l'introduction de nouveaux indicatifs régionaux. Pour plus de renseignements consulter www.indicatifsregionaux.ca.

