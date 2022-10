Nouvel indicatif régional 584 au Manitoba

WINNIPEG, MB, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À compter du 29 octobre, le nouvel indicatif régional 584 sera introduit au Manitoba actuellement desservie par les indicatifs régionaux 204 et 431. L'introduction de ce nouvel indicatif régional est rendue nécessaire pour répondre à la demande croissante de nouveaux numéros de téléphone dans la région. L'introduction de ce nouvel indicatif régional permettra d'augmenter substantiellement la banque de numéros disponibles pour répondre aux besoins actuels et futurs des consommateurs et entreprises.

« Le nouvel indicatif entrera en fonction graduellement à compter du 29 octobre. Après cette date, les consommateurs et entreprises requérant un nouveau service téléphonique pourraient se voir attribuer un numéro avec le nouvel indicatif » a déclaré Lucie Papineau-Pugliese, porte-parole pour l'Alliance des télécommunicateurs.

Information importante

Les numéros existants conservent le même indicatif régional

Les zones d'appels locaux restent les mêmes

Tous les appels locaux se composent avec les 10 chiffres (indicatif régional + numéro de téléphone)

Les numéros spéciaux comme les 211, 311, 411, 611, 911 continuent d'être composés avec les 3 chiffres uniquement

Les entreprises utilisant des systèmes de télécommunications avec restrictions d'appels interurbains, devront ajouter l'indicatif 584 comme indicatif local valide

L'Alliance des télécommunicateurs

Les principaux fournisseurs de services de télécommunications au Canada se sont regroupés afin de développer des programmes de communication visant à informer la population de l'introduction de la composition à 10 chiffres et de nouveaux indicatifs régionaux. Pour plus de renseignements consulter le site Web à l'adresse : www.indicatifsregionaux.ca

SOURCE Alliance des télécommunicateurs

Renseignements: Lucie Papineau Pugliese, [email protected], 514-236-3164