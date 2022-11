OTTAWA, ON, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À compter du 17 juin 2023, le nouvel indicatif 382 sera introduit dans la région actuellement desservie par les indicatifs régionaux 226, 519 et 548 dans la région sud-ouest de l'Ontario. L'introduction de ce nouvel indicatif régional est le résultat d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et permet de répondre à la demande croissante de nouveaux numéros de téléphone dans la région.

« L'introduction d'un nouvel indicatif permet de fournir des millions de numéros de téléphone supplémentaires sans affecter les numéros existants. » a déclaré Lucie Papineau-Pugliese, porte-parole pour l'Alliance des télécommunicateurs. « Le nouvel indicatif 382 coexistera avec les indicatifs actuellement en service dans cette région. »

Le nouvel indicatif entrera en fonction graduellement après le 17 juin 2023. À compter de cette date, les consommateurs et entreprises requérant un nouveau service téléphonique pourraient se voir attribuer un numéro avec le nouvel indicatif. Les numéros avec l'indicatif régional 382 seront attribués aux clients seulement lorsque la banque de numéros avec les indicatifs actuels, 226, 519 et 548 sera épuisée.

L'introduction d'un nouvel indicatif n'entraîne aucun changement sur la façon de composer les appels interurbains ou les numéros spéciaux comme le 9-1-1. Le secteur de communications locales des régions concernées demeure également le même.

Contexte

L'indicatif 519 a été introduit en 1953. Au fil des années, l'émergence de nouveaux outils de communications - particulièrement pour les services sans fil - ainsi que les changements dans l'environnement compétitif ont accéléré la demande pour de nouveaux numéros de téléphone dans la région. Ainsi, en octobre 2006, l'indicatif régional 226 a été ajouté à la région, entraînant l'introduction de la composition à dix chiffres pour les appels locaux, et l'indicatif régional 548 a été ajouté en 2016.

