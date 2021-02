Nouvel hôpital en Outaouais - Les députés de l'Outaouais se réjouissent de la nomination de Michel Parent à titre de directeur du projet pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, accueille avec plaisir, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la nomination de M. Michel Parent à titre de directeur du projet du nouvel hôpital de l'Outaouais pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS).

Le député de Gatineau, Robert Bussière, ainsi que le député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice, Mathieu Lévesque, joignent leur voix à celle du ministre régional afin de souligner cette étape importante.

M. Parent entrera en fonction le 1er mars. Son rôle sera d'assurer la direction et la coordination du projet pour le CISSS et il aura à collaborer étroitement avec le gestionnaire de projet, soit la Société québécoise des infrastructures. Les premières étapes du projet s'amorceront sous peu et les détails seront annoncés au fur et à mesure de sa progression.

Soulignons que M. Parent possède une très grande expérience de gestion de haut niveau. Il a œuvré pendant une trentaine d'années dans le domaine de la gestion d'organisation et de projets, notamment en tant que directeur général des services des immeubles, planification et développement immobilier de l'Université de Sherbrooke pendant neuf ans. Il a également été directeur des services auxiliaires et du service des terrains et bâtiments de l'Université du Québec en Outaouais de 2006 à 2010.

Citations :

« Comme ministre responsable de la région de l'Outaouais, je suis très heureux de la nomination de M. Parent afin de prendre les commandes, pour le CISSS, de ce projet majeur pour notre région. Il s'agit d'ailleurs d'une étape importante qui vient concrétiser cette initiative porteuse pour l'avenir de l'Outaouais, mais surtout en ce qui a trait à l'accessibilité et à la diversité des services offerts aux résidents de l'ensemble du territoire. Les citoyens ont droit aux infrastructures qu'ils méritent et il s'agit d'une étape supplémentaire vers la concrétisation de cet important projet. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« M. Parent, ayant vécu de nombreuses années dans la région, est bien au fait des enjeux cruciaux pouvant influer sur la réalisation du projet. Je me réjouis donc de cette première étape qui ouvre la voie aux démarches à venir, et qui apporteront, à terme, de grands changements positifs dans l'offre de services de santé à la population de l'Outaouais. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que le nouveau centre hospitalier affilié universitaire en Outaouais devrait regrouper toutes les spécialités, sauf la santé mentale, et nécessitera une réorganisation de l'ensemble de l'offre de service de la région.

Cet hôpital sera situé sur un terrain qui demeure encore à déterminer. La concentration des spécialistes dans un même site favorisera le travail interdisciplinaire, de même qu'une optimisation de l'organisation médicale et un rehaussement du niveau de soins spécialisés pour le CISSS.

