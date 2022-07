Selon les dernières données sur les ventes publiées par GWM, l'entreprise a vendu un total de 518 525 véhicules neufs au premier semestre de 2022, 62 823 d'entre eux ayant été vendus à l'étranger, soit 12 % des ventes.

Les marchés sud-africains ont conservé leur position de chef de file en matière de ventes. Un rapport publié par l'Association nationale sud-africaine des constructeurs automobiles (NAAMSA) montre qu'au cours des deux premiers mois de cette année, le HAVAL H6 de 3e génération a accaparé 15 % de la part de marché du segment des VUS compact.

Les excellents résultats de GWM en matière de ventes à l'étranger s'expliquent principalement par trois aspects : des produits de haute qualité, un large éventail de marchés et des activités localisées.

Les produits de haute qualité, tels que le GWM POER, le TANK300, le HAVAL H6 HEV et le ORA GOODCAT, offrent aux acheteurs internationaux une expérience de conduite intelligente, moderne et respectueuse de l'environnement. Les trois marques technologiques de GWM, L.E.M.O.N, TANK et COFFEE Intelligence, fournissent également la technologie de base pour le renouvellement et la mise à niveau des produits.

À l'heure actuelle, les produits de GWM sont exportés dans de nombreux pays, ce qui témoigne de la solidité de la marque et du charme des automobiles chinoises à l'échelle mondiale.

L'an dernier, GWM a mis en place la première superstation de recharge au monde sur le marché thaïlandais. Elle possède les caractéristiques suivantes : génération d'énergie photovoltaïque, stockage d'énergie et recharge. De plus, l'entreprise a ouvert sa filiale allemande à Munich pour y établir ses quartiers généraux afin de servir de lieu central pour l'expansion du marché continental européen.

Dans le cadre du processus de mondialisation, GWM a stimulé les ventes exceptionnelles de produits de haute qualité grâce à des stratégies locales de fabrication et de marketing.

En janvier 2022, l'entreprise a officiellement pris le contrôle de l'usine d'Iracemápolis au Brésil et a investi 11,5 milliards de yuans pour renforcer la structure de la chaîne industrielle locale. En commanditant des événements influents comme les triathlons et la Ligue mondiale de surf dans le marché australien, GWM crée aussi activement une propriété intellectuelle de marketing régionale pour toucher en profondeur la culture et la vie locales afin d'accroître la notoriété de la marque et des produits auprès des clients.

Depuis les 25 dernières années, GWM adhère à la structure et à la stratégie visant à conquérir des marchés étrangers et obtient d'excellents résultats. Les ventes de l'entreprise à l'étranger ont atteint 142 793 unités l'an dernier, ce qui représente une hausse de 103,7% par rapport à l'année précédente.

Les hauts dirigeants de l'entreprise ont déclaré lors de la conférence en ligne pour des distributeurs outre-mer que GWM avait l'intention de réaliser des ventes annuelles mondiales de 4 millions d'unités d'ici 2025 et qu'environ 80% d'entre elles seront des nouveaux produits énergétiques plus intelligents.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1859366/A_New_Achievement_of_Chinese_Auto_Brands_in_Overseas_Market__GWM_s_Overseas_Sales_reached_1_Million.jpg

SOURCE GWM

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pupu Li, +86 13466544432, [email protected]