Nouvel espace d'apprentissage continu en technologies numériques - Le Collège de Bois-de-Boulogne annonce la création de l'Agora numérique

MONTRÉAL, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Collège de Bois-de-Boulogne franchit une étape importante vers la bonification de son offre de formation avec le lancement des travaux d'aménagement de son nouveau pavillon, l'Agora numérique, un espace d'apprentissage continu dédié à l'innovation et au développement des talents pour les secteurs des technologies de l'information (TI), de l'intelligence artificielle (IA) et de la créativité numérique.

Aménagée dans l'édifice Milwork aux portes du Mile-Ex, à Montréal, l'Agora numérique ouvrira ses portes au printemps 2022. Reconnu pour son expertise dans le secteur numérique et sa carte de programmes spécialisés, ce nouvel espace unique au Québec permettra au Collège de Bois-de-Boulogne d'accélérer le développement de son offre de formation continue.

Un investissement total de 20,8 M$

Ce projet d'envergure, totalisant un investissement majeur de 20,8 M$, verra le jour grâce aux contributions financières du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui ont accordé respectivement 2,29 M$ et 18,5 M$ sur une période de cinq ans. Ces montants seront alloués au financement des installations, au fonctionnement et au démarrage de plus de 90 cohortes d'étudiantes et d'étudiants, ainsi qu'à l'animation de près de 360 activités de perfectionnement pour les travailleurs et les travailleuses.

Outil puissant de développement social et économique

L'Agora numérique se veut une réponse rapide et structurante aux besoins de main-d'œuvre. Véritable carrefour d'innovation, elle permettra de répondre à la demande croissante pour les programmes d'études en technologies numériques, mais aussi aux importants besoins de requalification de la main-d'œuvre et de perfectionnement des travailleurs issus du Grand Montréal et du Québec. 920 nouveaux étudiants y seront accueillis chaque année et 1 300 travailleurs viendront y actualiser leurs compétences. Les enseignements seront d'ailleurs axés sur le développement de compétences techniques et des comportements collaboratifs requis pour une intégration durable au marché du travail.

Déjà plusieurs entreprises et partenaires se sont associés au projet dont CAE, TECHNOCompétences, Propulsion Québec et Services Québec de l'Île-de-Montréal. Un plan de partenariat est aussi en place pour continuer à supporter les activités de l'Agora numérique et pour favoriser la réussite éducative. CAE a d'ailleurs profité du lancement des travaux d'aménagement pour confirmer son engagement à titre de grand partenaire de l'Agora numérique et annoncer un don de 50 000 $, sur une période de cinq ans, à la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne, qui sera versé sous forme de 50 bourses d'innovation aux étudiantes et aux étudiants.

Des programmes d'études innovants dans un espace créatif

L'Agora numérique offrira 12 programmes en formation continue et des dizaines de programmes de perfectionnement qui tiennent compte des besoins présents et émergents des employeurs, notamment en programmation informatique, conception de bases de données, cybersécurité, réseautique, programmation d'objets connectés, qualité logicielle, science des données, intelligence d'affaires, intelligence artificielle et réseaux sociaux. Étudiants, enseignants, travailleurs et chercheurs bénéficieront d'un environnement moderne, à la fine pointe de la technologie, et d'aménagements favorisant la collaboration, le partage d'idées et l'intégration socioprofessionnelle.

De plus, l'emplacement a été soigneusement choisi afin de faciliter le maillage avec de nombreux employeurs du secteur des TI, de l'IA et de la créativité numérique, notamment ceux situés dans le même quartier.

Citations

« Je suis fier de notre institution collégiale qui annonce aujourd'hui une étape majeure pour le renforcement de son positionnement dans le domaine des technologies numériques. Nous voyons loin et grand, nous avons une vision de développement qui projette notre Collège au-delà des frontières habituelles, de façon à constamment nous dépasser. En étant un acteur proactif dans le dynamique écosystème des technologies numériques, nous répondons aux besoins grandissants de l'industrie et des employeurs du Grand Montréal et du Québec. »

- Jean Thibodeau, président du conseil d'administration du Collège de Bois-de-Boulogne

« Nous sommes fiers de mettre sur pied ce pavillon moderne qui favorisera la synergie et l'arrimage entre les étudiants, les enseignants, les travailleurs, les employeurs et les chercheurs. L'Agora numérique sera non seulement un incubateur de talents, il propulsera l'innovation en étroite collaboration avec JACOBB, le centre de recherche appliqué en IA à Montréal, dans le but d'assurer une formation optimale. »

- Pascale Sirard, directrice générale du Collège de Bois-de-Boulogne

« CAE est heureuse de s'engager comme grand partenaire de la première heure de ce projet d'envergure du Collège de Bois-de-Boulogne. Nous sommes fiers de contribuer au développement des talents de demain au Québec et de faire découvrir les possibilités d'emploi en haute technologie à CAE aux étudiants de l'Agora. Les technologies numériques sont au cœur de nos grands projets mobilisateurs et ce projet novateur présente une belle occasion de collaboration et un lieu d'incubation des talents spécialisés en technologie du futur. C'est grâce à des programmes structurants en formation continue comme ceux de l'Agora numérique que CAE et d'autres employeurs du secteur pourront contribuer au développement de la main-d'œuvre québécoise, au rehaussement des compétences de nos travailleurs, ainsi qu'à stratégie d'apprentissage continu tournée vers l'avenir. »

- Houssam Alaouie, Eng., M.Eng. Directeur, Programmes de Recherche et Développement et

Relations avec les institutions d'enseignement supérieur, CAE

À propos du Collège de Bois-de-Boulogne

Le Collège de Bois-de-Boulogne, collège d'enseignement supérieur public, offre aux étudiantes et étudiants, jeunes et adultes, des programmes préuniversitaires, techniques et de formation continue, dans un milieu d'apprentissage innovateur et stimulant, qui favorise la réussite et le développement intégral de la personne, en vue de son engagement dans la société. Il compte actuellement plus de 3200 étudiantes et étudiants à l'enseignement régulier et 4000 à la formation continue et aux services aux entreprises.

