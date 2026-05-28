Nouvel élan pour le RSSMO : le réseau devient EMPLÉA, l'emploi en action

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO) annonce aujourd'hui son évolution vers EMPLÉA, l'emploi en action. Plus qu'un changement d'identité, cette transformation marque une nouvelle étape dans l'histoire du réseau et affirme sa volonté de jouer un rôle encore plus mobilisateur dans les grands enjeux liés à l'emploi et à l'inclusion au Québec.

Dans un contexte de profondes transformations du marché du travail, où les défis liés à l'accès à l'emploi, à la participation sociale et à l'inclusion prennent une importance croissante, EMPLÉA souhaite accroître la visibilité du secteur de l'employabilité, renforcer les collaborations entre les acteurs et actrices du milieu et contribuer activement aux réflexions et aux solutions qui façonneront l'avenir du travail au Québec.

Cette évolution s'accompagne du lancement d'un nouveau site web pour EMPLÉA ainsi que d'un site web consacré au projet de découverte immersive des métiers (d.i.m) du réseau, projet conçu pour permettre aux personnes en recherche d'emploi d'explorer différents univers professionnels de façon innovante et interactive afin de mieux orienter leurs choix de carrière.

Un réseau mobilisé et tourné vers l'avenir

Fort de plus de 25 ans d'engagement en employabilité et représentant près de 50 organismes membres présents dans plusieurs régions du Québec, le réseau entreprend ce repositionnement avec la volonté d'amplifier son impact collectif et de réaffirmer l'importance de sa mission sociale.

« Avec EMPLÉA, nous affirmons clairement notre volonté d'être un réseau encore plus mobilisateur, visible et tourné vers l'avenir. Ce nouveau nom traduit notre conviction que l'emploi est avant tout un moteur d'inclusion, de participation et de transformation sociale. EMPLÉA évoque à la fois l'emploi et l'action collective, deux dimensions au cœur de notre mission et de l'engagement de nos membres partout au Québec », souligne Nisrin Al Yahya, directrice générale.

Une identité portée par la force du collectif

L'identité visuelle d'EMPLÉA s'articule autour de l'image de l'oiseau et s'inspire du mouvement d'une volée d'oiseaux avançant dans une même direction, symbole de solidarité, de collaboration et d'élan collectif.

« Cette nouvelle identité reflète la force de notre réseau et notre volonté de faire avancer ensemble les enjeux liés à l'employabilité. EMPLÉA est une identité rassembleuse, moderne et porteuse d'espoir, qui traduit l'engagement de nos membres envers une société québécoise plus inclusive, où chaque personne peut trouver sa place et contribuer pleinement », affirme Patrick Pilon, président du réseau.

Liens utiles

Nouveau site web d'EMPLÉA, l'emploi en action : https://www.emplea.ca

Site web du projet de découverte immersive des métiers (d.i.m) : https://www.referencesmetiers.ca

À propos d'EMPLÉA, l'emploi en action

EMPLÉA, l'emploi en action, est un réseau national des services spécialisés en employabilité au Québec. Représentant près de 50 organismes membres répartis à travers la province, le réseau agit pour renforcer l'employabilité, favoriser l'inclusion et soutenir la participation au marché du travail des personnes qui rencontrent des obstacles à l'emploi.

Par la mobilisation de ses membres, la concertation et le développement d'initiatives collectives innovantes, EMPLÉA contribue activement à bâtir un marché du travail plus accessible ainsi qu'une société québécoise plus inclusive et équitable.

SOURCE EMPLÉA, l'emploi en action.

Personnes ressources : Nisrin Al Yahya, Directrice générale, Tél. : 514 904-1544, Cell. : 514 802-1767, Courriel : [email protected]; Laurence Rodier, Conseillère aux communications et analyses, Tél. : 514 904-1544, Courriel : [email protected]