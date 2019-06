Nouvel appel de projets pour prévenir et contrer l'intimidation

QUÉBEC, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Pour contribuer au développement de milieux de vie où règne le respect dans toutes les régions, le gouvernement du Québec lance un nouvel appel de projets dans le cadre du Programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a fait cette annonce aujourd'hui. Rappelons que ce programme appuie des initiatives pouvant contribuer, de diverses manières, à prévenir et à contrer les actes d'intimidation de même qu'à renforcer l'aide apportée aux personnes qui en sont victimes, aux témoins ou aux auteurs ainsi qu'à leurs proches.

Parmi les projets déjà réalisés grâce à ce programme, on compte, notamment, le développement de capsules de sensibilisation, la réalisation d'ateliers destinés aux enfants et aux parents, la formation d'une brigade du respect, la mise en place de moyens de prévention auprès des aînés et la création de pièces de théâtre.

Citation

« Que ce soit dans les cours d'école, dans les milieux de travail ou dans le cyberespace, l'intimidation est inacceptable. Pourtant elle se manifeste, malheureusement, encore trop souvent. Le développement d'initiatives concrètes est donc essentiel pour accompagner et outiller les personnes qui en sont victimes, celles qui en sont témoins ou encore celles qui posent de tels gestes. En raison de leur expertise et de leur connaissance du terrain, les organismes à but non lucratif sont des partenaires incontournables dans la lutte contre l'intimidation. Je les invite donc à poursuivre leurs interventions quotidiennes et à faire un pas de plus en réalisant un projet qui contribue à faire du Québec un lieu où les citoyennes et les citoyens, quel que soit leur âge, peuvent vivre partout dans le respect et en toute sécurité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

Le Programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation est destiné aux organismes à but non lucratif.

est destiné aux organismes à but non lucratif. Les organismes ont jusqu'au 4 octobre 2019 pour proposer un projet.

L'aide financière maximale non récurrente est de 40 000 $ par projet.

Ce nouvel appel de projets couvre les années 2019-2020.

Lien connexe

Pour en savoir davantage sur le programme et l'appel de projets : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/programme-de-soutien-financier/Pages/index.aspx.

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, Antoine.delaDurantaye@mfa.gouv.qc.ca