Nouvel album et campagne Kickstarter pour le légendaire groupe de heavy métal québécois Obliveon

MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Le groupe de trash métal progressif québécois Obliveon annonce son grand retour sur disque, financé par une campagne Kickstarter qui a atteint son objectif en moins de 24 heures!

Un album attendu des fans de métal

Les membres de Obliveon — Pierre Rémillard, Alain Demers, Bruno Bernier, Martin Gagné et Antoine Baril (Groupe CNW/Obliveon)

L'un des groupes de trash métal progressif les plus respectés du Québec, dont les albums ont contribué à écrire une page d'histoire de la musique québécoise des années 90, Obliveon sera de retour en studio en 2023 pour enregistrer un premier album en 20 ans. «Nous avons écrit une vingtaine de chansons dans les deux, trois dernières années, entre autres durant la pandémie de Covid», explique Pierre Rémillard, l'un des guitaristes du groupe. «Même si le band s'est séparé en 2002, on est restés amis et on donnait des spectacles à l'occasion. Quand nos fans ont commencé à nous réclamer un nouvel album, autant sur notre page Facebook qu'à l'épicerie, on s'est dit que le moment était peut-être venu», il révèle en riant.

En plus d'effectuer son retour sur disque, Obliveon lancera des versions CD et vinyle remastérisées des quatre LP de sa discographie, que lui réclamaient à hauts cris les collectionneurs de métal local. Rappelons que leur album Nemesis, produit en 1993, est considéré «une pierre angulaire du tech métal», comme l'écrivait le journaliste Jeff Wagner dans les pages de Mean Deviation: Four Decades of Progressive Heavy Metal, une bible dans le monde du métal.

Aux côtés des membres d'origine d'Obliveon -- Bruno Bernier, Alain Demers, Martin Gagné et Pierre Rémillard -- le groupe accueille l'arrivée d'un nouveau bassiste, Antoine Baril. Les fans peuvent donc s'attendre à un son à la fois renouvelé et fidèle aux racines d'Obliveon qui a toujours su hisser haut et fort les couleurs progressives du métal québécois.

Un Kickstarter déjà historique

Pour pouvoir produire en toute liberté l'album qu'attendaient leurs admirateurs de toujours, les membres d'Obliveon annonçaient récemment le premier Kickstarter de leur carrière. Lancée en avril dernier, leur campagne de financement aura atteint son objectif initial en moins de 24 heures et doublé la mise en une semaine!

«On s'est couchés le soir du lancement Kickstarter, quand on s'est réveillés le lendemain matin, l'objectif était dépassé! Faut croire que nos fans étaient sérieux...», s'étonne encore le guitariste Martin Gagné. «Ça vaut encore la peine de participer, puisque tous les donateurs à notre campagne Kickstarter vont recevoir, en plus de leur choix initial de récompense, plusieurs petits cadeaux en relation avec notre nouvel album.» Quoique les fidèles aient rapidement mis le grappin sur les journées studio avec le groupe et des guitares Charbonneau à l'effigie Obliveon, d'autres forfaits sont déjà prévus pour récompenser l'enthousiasme du grand public, la campagne Kickstarter se clôturant le 1er juillet 2023.

À propos d'Obliveon

Créé à Montréal en 1987, le groupe Obliveon s'est vite imposé comme l'un des pionniers du death métal québécois et l'un des bands de tech métal les plus respectés tant par les critiques que les amateurs de musique partout dans le monde. Le groupe aura produit quatre albums avant de se dissoudre en 2002. Malgré plusieurs années de pause, Obliveon est demeuré un nom vénéré dans la communauté du métal ici et ailleurs, continuant de se produire sur scène dans des festivals et événements. Un nouvel album est prévu en 2024.

Pour plus de détails et des visuels haute résolution, cliquez ici:

Dossier de presse :

https://drive.google.com/drive/folders/1TLHHQSvwG8JwEOhxM6AXHwtW4UuxsJyP?usp=share_link

Crédit photo : Steve Gerrard

Lien Kickstarter :

http://kck.st/3Vk1C96

Site Internet :

https://obliveon.band/fr/

SOURCE Obliveon

Renseignements: Pour toute demande de renseignements: Martin Gagné, [email protected], 450-361-9550