Nouvel accord de distribution entre Angita Pharma et Juno Pharmaceuticals Canada

BOUCHERVILLE, QC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Juno Pharmaceuticals Canada et Angita Pharma souhaitent vous informer qu'à compter du 1er février 2024, Angita Pharma ajoutera 7 produits des Laboratoires Omega à son offre de distribution exclusive, en plus des 15 produits déjà distribués.

De plus, à partir du 1er février, Angita Pharma sera le distributeur exclusif de 12 produits de Juno Pharmaceuticals pour le marché Québécois. Les deux sociétés sont fières d'unir leurs forces pour offrir une vaste gamme de médicaments génériques, biosimilaires et injectables. La mise en œuvre de ce nouvel accord de distribution pour ces produits importants facilitera l'accès à ces médicaments pour les patients du Québec tout en assurant un service exceptionnel aux pharmacies communautaires.

Notons que plusieurs médicaments faisant partie de cette entente ont été identifiés parmi les plus importants d'un point de vue clinique pour les patients canadiens*.

À propos d'Angita Pharma

Angita Pharma, une entreprise québécoise, se spécialisant notamment dans la commercialisation de médicaments génériques pour les pharmacies communautaires. Notre équipe dévouée se caractérise par une approche humaine visant à développer des relations d'affaires saines et durables. Avec une croissance soutenue année après année, Angita Pharma vise à devenir un joueur clé dans le paysage pharmaceutique canadien.

À propos de Juno Pharmaceuticals Canada

Juno Pharmaceuticals Canada recherche, développe et fournit des produits pharmaceutiques spécialisés pour les patients canadiens. Elle collabore avec des partenaires de confiance pour développer conjointement de nouveaux produits génériques, de nouveaux mécanismes d'administration de médicaments, des biosimilaires et des stratégies de contestation de brevets. Le portefeuille et le pipeline de Juno se composent de médicaments de marque et de médicaments génériques sous de multiples formes, notamment des médicaments injectables (fioles, ampoules et seringues préremplies), des biosimilaires complexes, des produits ophtalmiques, des comprimés et des capsules à dose orale, des produits topiques dermatologiques délivrés sur ordonnance et d'autres systèmes de dosage uniques. L'équipe de Juno est profondément enracinée dans le marché hospitalier canadien, dans le marché des pharmacies communautaires et dans les canaux spécialisés. En outre, Juno Canada s'est récemment lancé dans l'approvisionnement de produits dans le domaine de la santé animale et reste concentré sur l'ouverture de nouveaux canaux de distribution. Juno est fière de fournir 8 molécules jugées médicalement nécessaires par l'Organisation mondiale de la santé sur sa liste de médicaments essentiels, et recherche activement des opportunités d'exportation vers les pays qui ont besoin de ces médicaments. Au début de l'année 2023, Juno Pharmaceuticals a acquis l'entreprise québécoise Laboratoires Omega, un leader du marché pharmaceutique canadien pour la commercialisation de solutions stériles injectables et non injectables pour les établissements de santé. L'usine de fabrication entièrement canadienne située à Montréal permet de produire des médicaments de haute qualité et de s'adapter à l'évolution constante des demandes du marché canadien.

* Information provenant de données internes

