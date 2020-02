Nouveaux records pour Montréal International - Une croissance marquée des investissements étrangers et du nombre d'embauches de travailleurs qualifiés internationaux

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Grand Montréal n'aura jamais été aussi attractif. En 2019, Montréal International (MI) a appuyé 89 projets d'investissements directs étrangers, dont 58 implantations, ce qui signifie l'arrivée de plus d'une nouvelle entreprise par semaine sur le territoire. L'équipe de MI a également facilité le recrutement de plus d'un millier de travailleurs qualifiés internationaux et joué un rôle stratégique dans l'implantation de deux organisations internationales en plus d'en créer une de toute pièce, à la demande du gouvernement du Québec.

Ces résultats records ont été dévoilés lors d'une conférence de presse par Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International, et Jean Laurin, président du conseil d'administration, en présence de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation ; Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie ; Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Investissements directs étrangers (IDE)

En 2019, Montréal International a accompagné les projets d'implantation ou d'expansion dans la région de 89 sociétés étrangères, dont les investissements records totalisent 2,642 G$, une hausse de 7 % par rapport à 2018 et 30 % par rapport à 2017. Ces projets ont permis la création de 7 712 emplois directs et le maintien de 349 emplois, avec un salaire moyen de 84 407 $.

Encore une fois cette année, les secteurs de haute technologie demeurent les piliers économiques du Grand Montréal et font rayonner le savoir-faire de la région sur la scène internationale. Les secteurs du logiciel, de l'aérospatiale, des effets visuels et animation, des jeux vidéo et de l'intelligence artificielle se démarquent, regroupant à eux seuls plus de la moitié des investissements accompagnés par MI en 2019. L'ensemble des projets émanent des Amériques (52 %), d'Europe (33 %) et d'Asie-Pacifique (15 %).

Pour une deuxième année, MI a poursuivi ses activités de promotion et de prospection d'entrepreneurs internationaux à fort potentiel. Les efforts de l'équipe ont porté fruit puisque 11 startups se sont installées dans la grande région montréalaise au cours de l'année.

Talents internationaux

En 2019, Montréal International a contribué au recrutement de 1 122 travailleurs qualifiés et expérimentés, soit une augmentation de 75 % par rapport à l'année précédente, grâce à la tenue de 21 missions de recrutement international auxquelles ont participé 229 entreprises du Grand Montréal.

L'initiative Je choisis Montréal, lancée par Montréal International en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), a permis de rencontrer en 2019 plus de 10 300 étudiants internationaux déjà présents dans la région afin de leur faire valoir les avantages d'un projet de vie à Montréal. Le volet d'attraction d'étudiants internationaux s'est traduit par la tenue de 7 missions de recrutement et 3 salons virtuels, ayant mené à la rencontre de plus de 5 500 candidats à l'étranger.

Mentionnons que Montréal International appuie également les entreprises et les travailleurs dans leurs démarches d'immigration. Pour la résidence temporaire, 573 travailleurs et leur famille (1 111 personnes au total) ont ainsi pu bénéficier des conseils de l'organisation.

Organisations internationales

Au cours de l'année 2019, MI a également eu l'occasion d'attirer deux nouvelles organisations internationales à Montréal, tout en apportant son soutien à 42 organisations qui ont bénéficié de 150 interventions stratégiques.

Le Global Open Data for Agriculture and Nutrition a déménagé son siège social d'Oxford au Royaume-Uni à l'Université McGill à Montréal. L'organisation, qui s'est donné pour mission de promouvoir la sécurité alimentaire et d'enrayer la famine à l'échelle mondiale, compte tirer avantage de la réputation grandissante de Montréal comme leader en technologie. L'organisation indienne ZMQ Global a quant à elle choisi Montréal pour établir son bureau international afin de mieux soutenir l'autonomie des communautés les plus pauvres et marginalisées.

Avec le soutien du gouvernement du Québec, Montréal International a créé l'organisation Égides, l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités, qui contribue à la protection et à l'avancement des droits des personnes LGBTQI.

CITATIONS

« Montréal International a connu une année exceptionnelle. Chaque semaine, au moins une entreprise étrangère choisissait le Grand Montréal pour s'y implanter. Du jamais vu ! Et les chiffres sont tout aussi impressionnants pour l'embauche de travailleurs qualifiés internationaux. Je suis fier de ces résultats, qui démontrent l'apport vital de Montréal International à la croissance économique du Grand Montréal. »

− Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International

« Ces résultats sont le fruit du travail d'une communauté hors pair, soit 80 professionnels chevronnés et polyglottes, qui livre des performances records année après année, et qui, par ses actions quotidiennes, contribue à accroître la prospérité de tous les Québécois. Continuons de miser sur une équipe de spécialistes dévoués et déterminés à faire avancer la métropole. »

− Jean Laurin, président du conseil d'administration, Montréal International

« Je félicite chaleureusement toute l'équipe de Montréal International pour sa quatrième année consécutive de résultats records. Le gouvernement du Canada répond et répondra toujours présent pour accroître avec vous tous l'attraction, l'expansion et le maintien d'entreprises étrangères et d'organisations internationale. »

− L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles



« Nos universités, nos talents, notre environnement d'affaires et notre énergie propre, abondante et à faibles coûts font la fierté de Montréal et du Québec. Ils représentent des arguments de taille pour attirer les projets et les investissements des grands donneurs d'ordres internationaux. La croissance des investissements étrangers réalisés dans nos secteurs d'activité stratégiques est l'une de mes priorités. Cela permet de renforcer nos avantages concurrentiels stratégiques, d'incorporer le savoir-faire québécois dans les grandes chaînes d'approvisionnement internationales et de créer de la richesse collective. Je félicite MM. Jean Laurin et Stéphane Paquet ainsi que toutes les ressources chez Montréal International pour les résultats remarquables obtenus en 2019 et pour leur contribution au développement économique de notre métropole et du Québec. »

− Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Par son travail, son engagement et sa vision, Montréal International contribue fortement au développement économique de la grande région de Montréal et à son rayonnement international. Ses réalisations en attraction, rétention et expansion d'investissements étrangers, de talents internationaux et d'organisations internationales, sont parfaitement conformes à la Vision internationale du Québec que j'ai dévoilée en novembre dernier. L'objectif central de cette vision est de miser davantage sur une diplomatie économique, qui saura mieux assurer notre prospérité et notre développement. Je peux vous assurer que le ministère des Relations internationales et de la Francophonie continuera de soutenir MI dans ses démarches de croissance, car nous partageons des objectifs et une vision commune : assurer la prospérité du Québec et accroître le niveau de vie des Québécoises et des Québécois. »

− Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« Nous avons toutes les raisons de nous réjouir de la performance de Montréal International et de son effet d'entraînement pour l'économie de la région métropolitaine. La métropole joue un rôle moteur pour le développement de l'économie du Québec, avec près de 56 % du PIB. Votre gouvernement a de grandes ambitions pour la Métropole et Montréal International contribue assurément à sa compétitivité et à son rayonnement aux quatre coins du globe. »

− Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'économie montréalaise connaît une période d'effervescence historique et l'apport de Montréal International à sa vitalité est essentiel. Les résultats dévoilés aujourd'hui démontrent la portée des actions menées par MI tout au long de l'année et l'impact majeur qu'elles ont sur le dynamisme économique de la métropole. Après une année record, le défi consistera à maintenir la cadence et à aller plus loin encore, mais grâce à l'expertise de Montréal International et à l'attractivité de Montréal qui ne se dément pas, nous sommes confiants d'y arriver. »

− Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

À propos de Montréal International (montrealinternational.com)

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Canada et du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

