Nouveaux projets éoliens dans Nitassinan - Les Innus veulent s'assurer que les projets respectent leurs droits et titres ancestraux

« Les promoteurs ont annoncé leur volonté de collaborer avec les communautés autochtones dans ces projets. Nous nous attendons à ce qu'ils nous impliquent rapidement pour la suite. Nous sommes très ouverts à ce type de partenariat. »

- Martin Dufour, Chef de la Première Nation des Innus Essipit.

« Il est décevant que le gouvernement du Québec permette à sa société d'État de développer des projets de nature privée sans lui imposer un seuil minimum de participation de nos Premières Nations, qui devrait se situer à un niveau élevé. »

- Jean-Marie Vollant, Chef de la Première Nation de Pessamit.

Les six Chefs de la Nation innue de l'Est du Nitassinan sont également préoccupés par l'implication des Innus dans ce projet sur Nitassinan.

Le territoire où se situent les projets éoliens annoncés constitue la Partie Sud-Ouest des territoires traditionnels des Premières Nations des Pekuakamiulnuatsh, des Innus Essipit et de Pessamit. Les droits et titres ancestraux des Innus sur ce territoire n'ont jamais été cédés. Ils y sont détenus collectivement et ceux-ci confèrent aux communautés le droit à un haut niveau de consultation et d'implication, et même, de pouvoir déterminer et gérer l'utilisation du territoire.

À propos de nos Premières Nations

La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh est située au Lac-Saint-Jean. Elle compte 8 764 membres dont plusieurs sont établis dans la communauté de Mashteuiatsh. Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est l'organisation politique et administrative qui représente les Pekuakamiulnuatsh.

La Première Nation des Innus Essipit est une communauté dont le Nitassinan (territoire traditionnel) est situé à l'entrée de la Côte-Nord, du fjord du Saguenay à la rivière Portneuf. Essipit qui signifie « rivière aux coquillages » est reconnue pour son système communautaire inspiré des traditions ancestrales. Son économie est fondée principalement sur le secteur récréotouristique.

La Première Nation de Pessamit est une communauté innue dont le Nitassinan est situé au nord du fleuve Saint Laurent. Le Nitassinan de Pessamit couvre 10% du territoire québécois et possède quatre rivières qui donnent accès à l'intérieur du territoire traditionnel. Ces quatre rivières, sur lesquelles Hydro-Québec a installé des barrages, sont Betsiamites, aux Outardes, Manicouagan et Tulnustuk. Ce territoire a toujours été fréquenté et occupé par les Innus bien avant l'arrivée des Européens.

SOURCE Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Renseignements: Dave Casavant, Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, 418 719-7186, [email protected]; Marie-Eve B. Théberge, Première Nation des Innus Essipit, 418 233-2509, poste 339, [email protected]; Christian Rock, Première Nation de Pessamit, 418 293-2803, [email protected]