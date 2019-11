Nouveaux produits de financement vert en appui aux entreprises d'ici

VANCOUVER, le 19 nov. 2019 /CNW/ - La Banque HSBC Canada aide les entreprises canadiennes à atteindre leurs objectifs en matière d'environnement et de développement durable en lançant de nouveaux produits de financement vert, les premiers du genre au Canada conformes aux principes applicables aux prêts verts de la Loan Market Association.i

La nouvelle gamme de prêts verts - offerte aux entreprises de toutes tailles, tant des petites et moyennes entreprises (PME) que de grandes sociétés - comprend des prêts à terme, des prêts hypothécaires commerciaux et des produits de crédit-bail.

Linda Seymour, responsable en chef des services aux entreprises, Banque HSBC Canada, explique : «Les entreprises cherchent à favoriser le développement durable et investissent dans des activités et des projets verts. Nous pouvons continuer de les appuyer dans cette démarche grâce à nos produits de financement vert, qui aideront les entreprises soucieuses d'exercer leurs activités de façon durable et dans le respect de l'environnement.»

Selon le plus récent sondage Navigateur de la HSBC, 95 % des entreprises canadiennes sentent la pression d'opter pour des solutions plus durables. Leurs principales motivations à mettre en œuvre des pratiques durables consistent à accroître les ventes (29 %), à rehausser leur image en tant qu'employeur (24 %) et à améliorer la transparence et la traçabilité de leurs produits (22 %).ii

Voici la gamme de prêts verts offerts :

Prêts à terme

Le montant minimal pour un prêt vert est de 500 000 $, ce qui permet à un large éventail d'entreprises d'avoir accès à du financement pour des projets de développement durable.

Prêts hypothécaires commerciaux

Les entreprises ont accès à des prêts pour l'achat d'une nouvelle propriété et pour le refinancement ou la rénovation écologique d'immeubles existants.

Crédit-bail

Grâce au crédit-bail, les entreprises peuvent utiliser leur fonds de roulement pour assurer leurs activités d'exploitation au lieu d'immobiliser leur fonds pour financer des actifs verts.

Un prêt vert permet aux entreprises de miser sur leur attestation d'écoresponsabilité auprès de leurs parties prenantes en démontrant qu'une partie de leur financement est réservée à des activités plus vertes. Les attestations d'écoresponsabilité sont de plus en plus importantes pour les secteurs qui offrent des biens ou des services à de grandes entreprises, car ces dernières doivent démontrer à leurs employés et aux investisseurs qu'ils appliquent les principes de développement durable dans leur chaîne d'approvisionnement.

Targray, un important fournisseur international de matériaux novateurs pour les fabricants du secteur photovoltaïque - et un client de longue date de la HSBC au Canada - est un exemple d'entreprise qui pourrait profiter des produits de financement vert de la HSBC. Son chef des finances, Michel Tardif, explique : «Targray soutient la croissance et le développement durable des secteurs énergétiques novateurs par la collaboration, l'innovation et la création de valeur. Pour ce faire, elle a besoin de partenaires qui comprennent comment soutenir financièrement les entreprises dans leurs efforts de développement durable. Nous sommes heureux de collaborer avec la HSBC pour concevoir de nouvelles solutions qui aideront la planète dans la transition vers l'énergie durable. Son offre de prêt vert est sans nul doute un pas dans la bonne direction.»

Linda Seymour ajoute : «Les entreprises demandent des produits conformes à leurs objectifs en matière de développement durable, et nous sommes convaincus que notre gamme de produits de financement vert saura les satisfaire.»

La Banque HSBC Canada a harmonisé son offre de produits de financement vert avec les principes applicables aux prêts verts de la Loan Market Association, un ensemble de normes et de lignes directrices qui procurent une méthodologie uniforme à l'ensemble du marché des prêts verts de gros. La HSBC s'est engagée à investir 100 milliards de dollars en financement et en placements durables à l'échelle mondiale d'ici 2025, et cette initiative s'inscrit dans le cadre de cet engagement.

Exemples d'activités admissibles :

Énergie renouvelable, y compris le stockage et les réseaux intelligents

Prévention et contrôle de la pollution, y compris la réduction des émissions atmosphériques et le contrôle des gaz à effet de serre

Transport écologique

Adaptation aux changements climatiques

Gestion durable de l'eau et des eaux usées

Gestion durable des ressources naturelles vivantes et utilisation durable des sols

Prévention et réduction du gaspillage et recyclage, valorisation énergétique des déchets, produits dérivés de déchets

Notes aux rédacteurs :

Services aux entreprises de la HSBC

Depuis plus de 150 ans, la HSBC est présente là où il y a de la croissance et aide ses clients à saisir les occasions qui se présentent à eux. Aujourd'hui, les services aux entreprises de la HSBC répondent aux besoins d'environ 1,5 million de clients répartis dans 53 marchés, des petites entreprises orientées principalement vers leurs marchés intérieurs aux sociétés exerçant des activités dans différents pays. Ils aident les entreprises à prendre de l'expansion en leur offrant des outils et des conseils, notamment en matière de fonds de roulement, d'emprunts à terme, de financement du commerce international et de gestion des paiements et des fonds. Pierre angulaire du Groupe HSBC, nous donnons aux entreprises accès à un réseau géographique représentant plus de 90 % du commerce et des flux de capitaux mondiaux. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hsbc.com/about-hsbc/structure-and-network/commercial-banking

Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés, et les services bancaires de détail et gestion de patrimoine. HSBC Holdings plc, dont le siège social est situé à Londres, est la société mère du Groupe HSBC. Le Groupe HSBC sert des clients du monde entier à partir de bureaux répartis dans 65 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec des actifs de 2 728 milliards de dollars US au 30 septembre 2019, la HSBC est l'un des plus importants établissements de services bancaires et financiers au monde.



SOURCE HSBC Bank Canada

Renseignements: Demandes des médias : Pascal Dessureault, 416-673-6997 ou pascal.dessureault@hsbc.ca; Sharon Wilks, 416-868-3878 ou sharon_wilks@hsbc.ca

Related Links

www.hsbc.ca