Nouveaux partenaires pour EO Montréal

MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - EO Montréal (Entrepreneurs' Organisation Montréal) est très fière d'annoncer la venue de trois nouveaux partenaires pour 2019-2020. Les compagnies Fauve - Klondike nous font l'honneur de s'ajouter à nos partenaires Platine pour les trois prochaines années alors que Prima Ressource et Jarislowsky Fraser se sont engagées respectivement envers l'organisation à titre de partenaire Argent, pour une présence d'un an et de trois ans.

Fauve - Klondike est un cabinet offrant des services de recrutement de professionnels qualifiés et spécialistes, tout en accompagnant ses clients à toutes les étapes du processus d'acquisition de talent.

Prima Ressource a aidé plus de 150 entreprises à résoudre leurs problèmes de performance des ventes. L'approche scientifique de la vente de la compagnie fondée en 2007 par Frédéric Lucas permet d'aider les chefs d'entreprise qui sont engagés sur le chemin de la croissance en agissant durablement sur les axes humains, de structure et d'exécution.

Jarislowsky Fraser est l'une des principales firmes de gestion de placements au Canada. Leur approche fondamentale axée sur la haute qualité et leur recherche interne rigoureuse sont leurs forces et sont largement reconnues.

Autre bonne nouvelle, Pactole Stratégies Financières, qui est partenaire d'EO Montréal depuis 2001, devient maintenant partenaire Platine jusqu'au 30 juin 2022. Ce cabinet de professionnels chevronnés se spécialise dans la planification financière et les services financiers.

Les partenaires d'EO Montréal permettent aux membres de l'organisation, des entrepreneurs qualifiés dont le chiffre d'affaires doit atteindre un minimum de 1 million de dollars américains, de bénéficier des conseils et de l'expertise de leurs spécialistes.

Fauve - Klondike et Pactole Stratégies Financières rejoignent ainsi BMO, partenaire depuis 2008, à titre de partenaire Platine. Il est à souligner que BCF Avocats d'affaires appuie EO Montréal depuis maintenant 18 ans, et pour sa part, Richter entame sa 9e année. Ces deux partenaires Or cumulent 27 ans d'encouragement !

À propos d'Entrepreneurs' Organisation

Entrepreneurs' Organisation (EO) est un réseau mondial « peer-to-peer » de plus de 13 000+ influents propriétaires d'entreprises, comptant 193 chapitres dans 60 pays. Fondée en 1987, EO est le catalyseur qui permet à d'influents entrepreneurs d'apprendre et de se développer, afin de les conduire à un plus grand succès encore, tant dans les affaires que dans les autres sphères de leur vie.

Le chapitre de Montréal compte 79 entrepreneurs qui rayonnent au-delà des frontières du Québec. Dans le cadre du 30e anniversaire d'EO, le chapitre de Montréal a mis sur pied trois programmes de nature philanthropique afin de favoriser l'essor de l'entrepreneuriat chez les jeunes, les femmes et les populations en difficulté.

eonetwork.org

