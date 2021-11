La vision d'avenir de GAC repose en partie sur le plan de développement écologique GLASS.

GAC Group s'est engagé à rendre l'ensemble du cycle de vie de ses produits carboneutre d'ici 2050 (et même d'ici 2045, si possible). Dans un avenir plus proche, des plans ont été mis en place pour achever la première centrale carboneutre de GAC Aion en 2023. GAC Group s'est fixé comme objectif de réaliser 50 % de ses ventes totales au moyen de véhicules à énergie nouvelle d'ici 2030.

Le Salon a également donné la chance au GAC Group de dévoiler son plan « 2⁶ Energy Action », un cadre qui décrit les six différentes manières dont les batteries des véhicules électriques de GAC seront optimisées pour une production d'énergie et une flexibilité énergétique maximales : les batteries peuvent être achetées ou louées, chargées et échangées, à chargement lent ou rapide, de capacité élevée ou faible, offrant une autonomie sur de longues ou de courtes distances, dotées d'un système de recharge « de réseau à véhicule » ou « de véhicule à réseau », et recyclées ou transmises.

En plus du développement à l'interne de la technologie de recharge ultrarapide et de la technologie d'échange d'énergie, l'avenir est prometteur en ce qui concerne les plans d'énergie verte de GAC Group.

Exclusivités du Salon de l'automobile de Guangzhou

Cette année, le Salon de l'automobile de Guangzhou a également eu l'occasion de dévoiler deux nouvelles voitures concepts de GAC Group : la berline électrique TIME et le brillant et élégant véhicule EMKOO aux allures futuristes.

Le modèle TIME s'appuie sur la conception aérodynamique du modèle ENO.146, créant une silhouette élégante, luxueuse et dynamique offrant un coefficient de résistance au vent aussi faible que 0,191.

La voiture concept EMKOO avant-gardiste est dotée d'une carrosserie basse à l'avant et haute à l'arrière, et représente un aspect plus raffiné de la tendance à l'électrification. Sa conception est résolument tournée vers l'avenir et guidera la conception d'une série de futurs modèles du GAC Group.

Dans une autre démonstration de la capacité de GAC Group en matière d'énergies nouvelles, le modèle Aion LX Plus a également été dévoilé lors du Salon de l'automobile 2021 de Guangzhou. Il s'agit de l'un des premiers VUS électriques au monde à offrir une autonomie NEDC de plus de 1 000 km.

Toujours tourné vers l'avenir, GAC s'efforce de changer et d'améliorer ce qui a été fait auparavant, en révolutionnant les technologies, les énergies et les véhicules, dans le but d'améliorer la mobilité pour les automobilistes du monde entier.

