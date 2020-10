Nouveaux membres élus au conseil d'administration de Cuso International

OTTAWA, ON, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Lors de l'assemblée générale annuelle du 25 septembre dernier, cinq nouveaux membres ont été élus au conseil d'administration de Cuso International.

Patricia Perez-Coutts, qui en assurera désormais la présidence, est heureuse d'annoncer l'arrivée des personnes suivantes : Grant Curtis, Lucie Edwards, Darrell Louise Gregersen, Rosemary McCarney et Lori Spadorcia. Jeff Cates, Lynn Graham (vice-présidente), Bruce A. McKean, Nora Murdock, Wayne Robertson et Justin Winchiu (trésorier) sont quant à eux restés en poste. Glenn Mifflin, le chef de la direction de Cuso International, agira à titre de secrétaire.

« Je suis heureuse d'accueillir de nouveaux membres venant d'horizons divers qui sauront apporter leurs lumières au conseil d'administration de Cuso, souligne Patricia Perez-Coutts, présidente du conseil d'administration de Cuso International. Les temps sont durs pour le secteur sans but lucratif, mais je suis sûre que leur expertise constituera un apport extraordinaire à notre équipe de direction, toujours à la recherche de moyens d'améliorer les conditions de vie de millions de personnes à travers le monde. »

Les nouveaux élus du conseil d'administration sont :

Grant Curtis

Grant Curtis est le directeur adjoint du Centre d'étude sur la sécurité et le développement de l'Université Dalhousie. Il a commencé sa carrière en développement international comme personnel de terrain de Cuso au Nigeria, de 1982 à 1984. Au cours des 30 dernières années, il a occupé plusieurs postes en Afrique et en Asie au sein d'organismes des Nations Unies, d'ONG internationales et de la Banque asiatique de développement, principalement dans le domaine de la reconstruction et du développement post-conflit. En 2016 et 2017, il a été coopérant-volontaire avec Cuso au Myanmar (Birmanie). Il a aussi siégé au conseil d'administration de Capital Health (qui était alors le plus grand district sanitaire de la Nouvelle-Écosse). De plus, Grant est bénévole auprès de l'organisme Grands Frères Grandes Sœurs.

Lucie Edwards

Au cours de ses 34 ans de carrière comme stratège en chef à Affaires mondiales Canada, Lucie Edwards a contribué à l'intégration de la politique étrangère et de la prestation de programmes. Lors de son départ à la retraite, en 2009, le Ministère lui a remis le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations. Elle a aussi été sous-ministre adjointe aux Services ministériels, à Ottawa. À l'étranger, elle a été Haut-Commissaire du Canada en Inde, en Afrique du Sud et au Kenya. Tout au long de sa carrière, elle s'est spécialisée en développement international, avec un intérêt tout particulier pour la sécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural en Afrique et en Asie. Aujourd'hui, elle est mentore principale pour le Programme sur la sécurité nationale du Collège des Forces canadiennes de Toronto. Elle a aussi enseigné les relations internationales et les affaires publiques au département de sciences politiques de l'Université de Waterloo, de l'Université Wilfrid Laurier et de l'Université Trent.

Darrell Louise Gregersen, B.Mus., FAHP, ICD.D

Darrell Louise Gregersen est une professionnelle chevronnée de la philanthropie ayant acquis au cours des 30 dernières années une solide réputation auprès des plus grands organismes canadiens en raison de ses résultats phénoménaux. En 2018, elle s'est retirée de son rôle de présidente et directrice générale du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Elle est aujourd'hui conseillère stratégique en stratégie philanthropique pour une panoplie d'organismes de bienfaisance canadiens dans le domaine de la santé, des arts et des enjeux mondiaux. Lorsqu'elle était à la tête du CAMH, elle a mené deux campagnes successives extrêmement fructueuses de 100 millions et de 200 millions de dollars. De plus, elle a fait partie de la haute direction de l'Hospital for Sick Children et du Centre national des arts. En plus d'être membre de l'Association for Healthcare Philanthropy, Darrell a récemment reçu le prix Outstanding Fundraising Executive Award de la section torontoise de l'Association des professionnels en philanthropie.

Rosemary McCarney

Rosemary McCarney est une humanitaire lauréate de nombreux prix ainsi qu'une experte en développement international, une chef d'entreprise, une conférencière et une autrice reconnue. En 2020-2021, elle sera agrégée supérieure en politique étrangère et militaire au Collège Massey de l'Université de Toronto. En ce moment, elle enseigne la diplomatie multilatérale et la gouvernance mondiale au Collège Trinity de l'Université de Toronto, où elle a été nommée première professeure invitée émérite Pearson Sabia 2020 en relations internationales. Rosemary est une autrice primée de plusieurs livres pour enfants, où elle illustre l'importance des responsabilités et des droits de la personne afin de former une nouvelle génération d'activistes. De septembre 2015 à septembre 2019, elle a été ambassadrice et représentante permanente du Canada au Bureau de la Conférence du désarmement des Nations unies à Genève, en Suisse. Tout de suite après cette nomination, elle a dirigé le Plan international du Canada en qualité de présidente et de directrice générale.

Lori Spadorcia

Lori Spadorcia est vice-présidente exécutive des Affaires publiques et des partenariats et stratège en chef au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Activiste passionnée, Lori s'efforce de transformer la perception des maladies mentales, de sensibiliser la population, de mieux faire connaître les maladies mentales et de travailler avec les gouvernements et les collectivités pour améliorer les politiques et les systèmes de santé. En plus de contribuer à l'alignement des activités essentielles conçues pour répondre aux besoins des nombreux intervenants du CAMH, elle mobilise les partenaires et les ressources pour positionner plus avantageusement l'hôpital et instaurer un système en mesure de contribuer durablement à la santé mentale. En tant qu'ancienne conseillère politique principale, Lori a contribué à l'avancement de politiques publiques dans des domaines tels que l'éducation préscolaire, les garderies, les compétences et l'innovation. Son objectif : bâtir des communautés en santé et contribuer au changement social.

Cuso International tient à remercier le président sortant, Frank O'Dea, ainsi que les administrateurs sortants, Chris Snyder et Susana Galdos, pour leur précieuse contribution à son organisation au cours des dernières années.

Pour une liste complète des membres du conseil d'administration de Cuso International, rendez-vous à cusointernational.org.

À propos de Cuso International

Cuso International est un organisme de bienfaisance qui s'est donné pour mission de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités. Cuso travaille en collaboration avec des gouvernements, des organismes de la société civile, des organisations multilatérales et des entreprises du secteur privé. Il met en place des programmes pour promouvoir l'égalité homme-femme, favoriser l'autonomisation des femmes et des filles et offrir de nouvelles possibilités économiques aux jeunes. Chaque année, il envoie des centaines de coopérants-volontaires qualifiés sur le terrain afin d'aider ses partenaires locaux à maximiser leur impact et à renforcer leurs capacités.

SOURCE Cuso International

Renseignements: Pour plus de détails : Eileen Melnick McCarthy, [email protected], 613-829-7445, poste 215 | 1-888-434-2876, poste 215

Liens connexes

http://www.cuso.org