Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, ont annoncé les détails des 13,1 millions de dollars que les gouvernements du Canada et de l'Alberta fourniront pour les quatre ensembles.

Des quatre ensembles, deux sont prévus dans les grandes villes de l'Alberta, Edmonton et Calgary, et deux autres dans des régions rurales, à Lac Ste. Anne et à Victor Lake, près de Grande Cache. Le projet comprend l'achat d'un immeuble de 34 logements dans le nord-ouest d'Edmonton qui sera transformé en logements abordables. Les fonds versés à Calgary, à Lac Ste. Anne et à Victor Lake permettront de créer 12 logements pour aînés à chaque endroit.

Dans l'ensemble, ces projets permettront de créer une centaine d'emplois et contribueront à la croissance de l'économie locale, tout en soutenant les collectivités de l'Alberta.

En Alberta, le financement est fourni dans le cadre de son programme d'immobilisations pour le logement des Autochtones (PILA), qui soutient les gouvernements et les communautés autochtones dans la construction de logements abordables hors des réserves et des communautés autochtones, ou à l'intérieur de celles-ci. Le programme assure une approche flexible et autonome et encourage les promoteurs publics et privés à s'associer à des gouvernements et organisations autochtones.

Le financement fédéral versé pour le PILA est fourni dans le cadre de l'entente bilatérale de 10 ans sur le logement conclue entre le gouvernement du Canada et celui de l'Alberta. Cette entente annoncée au printemps 2019, contribuera à fournir les 70 unités de logement abordables de ce projet.

Les demandes soumises à le PILA sont acceptées de façon continue et on peut maintenant trouver le formulaire de demande à l'adresse alberta.ca/ihcp. La prochaine date limite trimestrielle est le 31 mars.

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, c'est avec grand plaisir que notre gouvernement appuie ces quatre ensembles de logements appartenant aux Autochtones un peu partout en Alberta, afin que nous soyons collectivement mieux en mesure d'aider les populations vulnérables à trouver un logement qui répond à leurs besoins, peu importe leur race, leur âge et leur genre. Les investissements de ce genre contribuent à créer de nouveaux emplois et à stimuler l'économie, tout en donnant accès à des logements sûrs et abordables. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« L'amélioration du logement des autochtones doit être une priorité pour le gouvernement du Canada. Les aînés ont tant apporté à leurs communautés. S'assurer qu'ils disposent d'un logement sûr et abordable est une façon de leur rendre la pareille. Avec nos partenaires du gouvernement de l'Alberta, la Tribal Chiefs Ventures Inc, la Victor Lake Cooperative, la Evergreens Foundation, l'Aboriginal Friendship Centre of Calgary et la Lac Ste. Anne Métis Community Association, nous construisons une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers. » - L'Honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones

« Le gouvernement de l'Alberta est heureux de soutenir quatre nouveaux ensembles de logements qui seront mis en œuvre par et pour les communautés autochtones. Notre programme encourage les promoteurs publics et privés à s'associer à des gouvernements et à des organisations autochtones, et je suis fier que deux des nouveaux ensembles soient produits au moyen de partenariats avec des Autochtones et des non-Autochtones. » - Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« Tout le monde mérite un logement sûr, abordable et accessible, et cet important projet permettra de fournir de bons logements à ceux qui en ont besoin. Les autochtones sont surreprésentés parmi les sans-abri, et l'accès à des logements abordables permet à un plus grand nombre d'entre eux d'avoir un toit sur la tête et leur offre un endroit sûr où construire leur vie et guérir. Ce projet est un bon exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque les différents ordres de gouvernement et les gouvernements et organisations autochtones travaillent ensemble. » - Rick Wilson, ministre albertain responsable des relations avec les Autochtones

« Ce projet de logement abordable pour les membres de Tribal Chiefs Ventures Inc. est enfin arrivé à terme. Cet effort collectif est un pas en avant et un excellent début pour remédier à la pénurie de logements pour tous les membres de nos six nations. Nous tenons à remercier le Créateur, nos aînés, nos chefs et tous les groupes de travail qui ont contribué à faire de ce projet une réalité. » - Oikimaw Vernon Watchmaker, Tribal Chiefs Ventures Inc.

« Au nom du conseil de Victor Lake et de nos aînés, nous sommes très fiers de recevoir le financement de l'IHCP et d'établir un partenariat avec The Evergreens Foundation. Cet aménagement sera au cœur de notre collectivité et servira nos aînés pour les générations à venir. Nos aînés seront soutenus dans un établissement qui respecte notre culture et qui les maintient dans la communauté le plus longtemps possible. » - Shirley Delorme Haggart, présidente, Victor Lake Cooperative

« The Evergreens Foundation, en partenariat avec la Victor Lake Cooperative, est ravie de conclure cette entente de subvention avec la Province de l'Alberta dans le cadre de l'IHCP. Dans la mesure du possible, nous nous sommes donné comme priorité de loger nos aînés dans leur communauté d'origine, et ce projet novateur constitue une formidable expression de cette grande priorité. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires pour réaliser leur vieux rêve qui consiste à offrir des logements stables et culturellement adaptés aux aînés de Victor Lake et d'autres communautés autochtones de notre région. » - Paul Butler, président, The Evergreens Foundation

« Nos aînés sont au cœur de nos collectivités et ils méritent de vivre leur vie dans la dignité. Il s'agit d'un projet unique en son genre qui offrira à nos aînés autochtones des logements accessibles, abordables et culturellement sûrs dont ils ont grandement besoin. » - Shane Gauthier, chef de la direction, Aboriginal Friendship Centre of Calgary

« Ce financement crée une occasion incroyable de fournir à nos aînés un logement stable, sûr et abordable situé dans notre communauté de Lac Sainte-Anne. Ce projet de vie autonome, qui sera exploité à ses débuts grâce à une collaboration avec le groupe Communitas, répond à un objectif à court terme d'une importance capitale pour notre communauté. » - Ray Daniels, membre du conseil d'administration, Association de la communauté métisse du Lac Ste. Anne

En plus des quatre projets de construction du PILA annoncés aujourd'hui, deux autres projets ont été approuvés pour du financement, et la construction est en cours :





Comme annoncé en septembre 2020, la Métis Capital Housing Corporation recevra jusqu'à 7 millions de dollars en financement d'immobilisation, pour réaménager 10 maisons unifamiliales à Edmonton en 23 unités de logement familial.

en 23 unités de logement familial.

Comme annoncé en août 2020, l'Elizabeth Metis Settlement, près de Cold Lake , recevra jusqu'à 3 millions de dollars en financement d'immobilisations pour construire 10 nouvelles maisons de quatre chambres à coucher. Ces logements seront destinés aux familles métisses vivant dans l'établissement.





, recevra jusqu'à 3 millions de dollars en financement d'immobilisations pour construire 10 nouvelles maisons de quatre chambres à coucher. Ces logements seront destinés aux familles métisses vivant dans l'établissement. Annoncée en 2019, l'entente bilatérale de 10 ans conclue entre les gouvernements du Canada et de l' Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) prévoit un investissement de 678 millions de dollars pour protéger et renouveler les logements sociaux et communautaires, pour en accroître le nombre et pour soutenir les priorités de l' Alberta en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.





et de l' dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) prévoit un investissement de 678 millions de dollars pour protéger et renouveler les logements sociaux et communautaires, pour en accroître le nombre et pour soutenir les priorités de l' en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Plus de 12 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.





est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Plus de 12 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. L'Énoncé économique de l'automne de 2020 propose d'accorder un financement supplémentaire de 12 milliards de dollars en nouveaux prêts sur sept ans dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs de la Stratégie nationale sur le logement. Ce financement permettra à la SCHL de soutenir la construction de 28 500 logements locatifs supplémentaires partout au Canada .





. Le plan de redressement de l' Alberta est une stratégie audacieuse et ambitieuse à long terme visant à bâtir, à diversifier et à créer des dizaines de milliers d'emplois dès maintenant. La construction d'écoles, de routes et d'autres infrastructures essentielles profite à nos collectivités. En diversifiant notre économie et en attirant des investissements dans le cadre fiscal le plus concurrentiel du Canada , nous pavons la voie à une période de croissance pour l' Alberta .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès à diverses options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. Le ministère collabore avec les aînés, leurs familles et aidants naturels, les Albertains ayant besoin d'aide au logement, les collectivités de la province et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le site alberta.ca/ministry-seniors-housing.aspx.

Apprenez-en plus sur les programmes de logement abordable de l'Alberta.

