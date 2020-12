Nouveaux logements pour les aînés de Lethbridge

LETHBRIDGE, AB, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est associé au gouvernement de l'Alberta pour créer des emplois et soutenir la construction de logements pour aînés à Lethbridge.

Le nouvel ensemble de 64 logements répond au besoin de logements abordables pour aînés à Lethbridge. Le développement accueillera des résidents à revenus mixtes et comprendra 32 logements dont les loyers seront inférieurs de 20 % aux taux du marché et les 32 autres aux loyers du marché. Plus de 90 emplois seront créés.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement, ont annoncé le financement de l'ensemble. Les gouvernements du Canada et de l'Alberta verseront autour de 3,4 millions de dollars en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

Les dépenses totales pour l'ensemble sont estimées à 12,5 millions de dollars. Le gouvernement de l'Alberta collaborera avec la Ville de Lethbridge, l'organisme de gestion de l'habitation Lethbridge Housing Authority et d'autres contributeurs pour financer le reste du projet.

Le plan de redressement de l'Alberta est une stratégie audacieuse et ambitieuse à long terme visant à bâtir, à diversifier et à créer des dizaines de milliers d'emplois dès maintenant. La construction d'écoles, de routes et d'autres infrastructures essentielles profite à nos collectivités. En diversifiant notre économie et en attirant des investissements dans le cadre fiscal le plus concurrentiel du Canada, nous pavons la voie à une période de croissance pour l'Alberta.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Des investissements comme celui-ci à Lethbridge démontrent que notre gouvernement est déterminé à aider à créer des emplois et à stimuler l'économie, tout en donnant accès à des logements sûrs et abordables à des aînés Canadiens. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Dans le cadre du plan de redressement de l'Alberta, nous investissons dans des projets comme celui-ci afin de créer des emplois dès maintenant et bâtir ce dont nous avons besoin pour l'avenir. Il est essentiel que nous collaborions étroitement avec la ville et les organismes de logement pour comprendre leurs besoins locaux en matière de logement et aller de l'avant avec des développements comme celui-ci. Une approche de partenariat public-privé garantira une approche plus rentable pour les Albertains. » - Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement

« Je suis extrêmement reconnaissant que le gouvernement de l'Alberta et le gouvernement du Canada fassent preuve de leadership en injectant 3,45 millions de dollars dans des logements pour aînés à revenus mixtes à Lethbridge. C'est une initiative formidable, car il s'agit d'un exemple de la façon selon laquelle le plan de redressement de l'Alberta aide les gens de Lethbridge qui en ont le plus besoin. Ce partenariat public-privé tirera pleinement parti de chaque dollar disponible pour maximiser ce projet.. De plus, le projet créera des emplois et davantage de logements qu'une approche conventionnelle. » - Nathan Neudorf, député provincial de Lethbridge-Est

« Le conseil municipal de Lethbridge se réjouit et apprécie cet engagement de financement pour le développement de logements pour les personnes âgées dans notre ville. Avoir des logements sûrs et abordables pour notre population âgée est de la plus haute importance. Ce partenariat est une idée créative qui aura de nombreux avantages pour les résidents âgés de Lethbridge. » - Chris Spearman, maire, ville de Lethbridge

« La Lethbridge Housing Authority est reconnaissante aux gouvernements fédéral et provincial pour leur soutien avec leur investissement dans les logements pour personnes âgées à Lethbridge. Notre nouveau projet de 64 unités de style cottage offrira aux personnes âgées un logement sûr, abordable et sans obstacles, tout en luttant contre l'isolement social en leur proposant une propriété accueillant les animaux domestiques, avec un espace commun extérieur et des sentiers de promenade. Nous sommes ravis de commencer ce projet au début de 2021. » - Robin James, administrateur en chef, Lethbridge Housing Authority

Faits en bref

Le gouvernement du Canada reconnaît que ces ensembles sont construits sur les terres ancestrales des Pieds-Noirs des Prairies canadiennes.

reconnaît que ces ensembles sont construits sur les terres ancestrales des Pieds-Noirs des Prairies canadiennes. Depuis 2011 et jusqu'en mars 2019, la plus grande partie des fonds fédéraux consacrés au logement abordable ont été versés dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

jusqu'en mars 2019, la plus grande partie des fonds fédéraux consacrés au logement abordable ont été versés dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA). Aux termes de l'Investissement dans le logement abordable, les provinces et les territoires se chargent de la conception et de l'application des programmes et ont la marge de manœuvre requise pour investir dans un éventail de programmes de logement abordable adaptés aux besoins et aux tensions éprouvés par les collectivités en matière de logement.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La Stratégie nationale sur le logement repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès à diverses options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin.

Apprenez-en plus sur les programmes de logement abordable de l'Alberta.

