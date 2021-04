Cet ensemble, le Bishop's Manor de Forward Housing, reçoit un financement dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL). Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), administré par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne là où le logement coûte cher.

Le Bishop's Manor de Forward Housing est un ensemble d'habitation de cinq étages qui offrira 104 logements locatifs indispensables à Calgary. L'ensemble sera accessible sans obstacle et comprendra des logements de conception universelle, des logements adaptables et des logements qui respectent ou dépassent les exigences locales en matière d'accessibilité. Les résidents commenceront à emménager le 19 avril 2021.

Dans le cadre du Housing Incentive Program (HIP), la Ville de Calgary a versé un total de 430 864 $ à cet ensemble au moyen de subventions préalables à l'aménagement et de remises sur les droits d'aménagement. Dans le cadre de l'engagement de la Ville à aider les fournisseurs de logements hors marché à créer de nouveaux logements, le HIP offre un soutien initial pour les ensembles de logements abordables et compense les coûts des permis et droits municipaux.

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, grâce à des investissements comme celui pour le Bishop's Manor de Forward Housing, notre gouvernement prend des mesures pour accroître l'offre de nouveaux ensembles de logements locatifs, en fournissant des options de logement plus près des emplois, des services et des commodités dont les familles de la classe moyenne de Calgary ont besoin. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

"Les investissements dans le logement sont essentiels dans notre ville, et encore plus pour ceux qui assurent une conception universelle, adaptable et accessible. La ville de Calgary continuera de travailler avec ses partenaires des autres ordres de gouvernement pour s'assurer que nous répondons à la demande de logements. Chaque Calgarien mérite d'avoir un chez-soi, et je tiens à remercier le gouvernement du Canada, Forward Housing et tous ceux qui participent à la campagne RESOLVE." - Naheed Nenshi, maire de Calgary

« 2020 a renforcé l'importance d'un logement sûr et abordable pour assurer la stabilité sociale et économique d'une famille. Nous sommes honorés que, grâce à la campagne RESOLVE, le Manoir Bishop ait reçu le soutien financier de tous les paliers de gouvernement et du secteur privé. Grâce au soutien de la SCHL, Bishop's Manor offrira aux Calgariens à faible revenu de tous les horizons une option de logement abordable de qualité. » - Zakir Kangi, Président du conseil d'administration de Forward Housing

« La campagne RESOLVE était axée sur la collecte de capitaux privés pour fournir des logements abordables à plus de 3 000 Calgariens à faible revenu. Elle a permis d'amasser plus de 70 millions de dollars. Aujourd'hui, le Bishop's Manor profite directement de ce succès, ainsi que du financement des gouvernements fédéral provincial et municipal. Le Bishop's Manor offrira à plus de 200 Calgariens vulnérables un lieu à partir duquel ils pourront bâtir et réaliser leur vision d'un chez-soi. » - Cindy Rutherford, coprésidente de la campagne RESOLVE

Le gouvernement du Canada reconnaît que le Bishop's Manor est situé sur les territoires traditionnels de la Confédération des Pieds-Noirs (Siksika, Kainai, Piikani), des Tsuut'ina, des Nations Îyâxe Nakoda et de la Nation métisse (région 3), et de tous ceux qui vivent dans la région du Traité n o 7 du sud de l' Alberta .

L'iFCLL, une initiative de la SNL mise en œuvre par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs partout au pays pour les ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Le programme se poursuivra jusqu'en 2027. Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 42 500 logements locatifs.

Les prêts accordés en vertu de l'iFCLL incluent l'assurance prêt hypothécaire de la SCHL, ce qui peut simplifier le renouvellement du prêt hypothécaire tout au long de son cycle de vie.

L'iFCLL a pour but d'accroître l'offre de logements neufs expressément destinés à la location pour les familles de la classe moyenne partout au Canada , ce qui leur permettra de vivre dans les villes et les collectivités où elles travaillent et d'avoir accès aux services.

