VANCOUVER, BC, le 10 mai 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), accompagné de Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, de David Eby, procureur général et ministre responsable du Logement, et Kennedy Stewart, maire de Vancouver, ont annoncé l'ouverture d'un nouvel immeuble locatif abordable pour les familles et les particuliers autochtones à Vancouver. Le gouvernement fédéral a fourni 6,4 millions de dollars pour aider à construire le nouvel immeuble résidentiel situé au 3819, chemin Boundary. De plus, la province de la Colombie-Britannique a fourni une subvention de 4,4 millions de dollars pour le projet.

Ce projet, réalisé par la Lu'ma Native Housing Society, est un immeuble résidentiel de quatre étages qui fournira au quartier de Renfrew Heights 23 logements locatifs dont les familles et les personnes autochtones ont grand besoin.

Les loyers de l'immeuble sont de 15 % inférieurs aux taux du marché. L'immeuble compte également sept logements pour les personnes à faible revenu dont le loyer est de 30 % inférieur au revenu médian du ménage dans la région. Le projet comprend également des unités accessibles, toutes les unités ayant une conception adaptable.

Le projet a reçu du financement dans le cadre de l'Initiative de financement de la construction de logements locatifs (ACFL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui appuie les projets de construction de logements locatifs afin d'encourager un approvisionnement stable en logements locatifs pour les familles de la classe moyenne sur les marchés du logement coûteux.

Les résidents ont commencé à emménager dans l'immeuble en avril 2021.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs grâce à des projets comme celui que nous annonçons aujourd'hui à Vancouver. Ces nouveaux logements locatifs abordables offriront aux familles autochtones un meilleur accès aux emplois, aux services et aux commodités dont elles ont besoin. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« L'amélioration du logement pour les Autochtones est un objectif fondamental du gouvernement du Canada. C'est pourquoi les peuples autochtones sont un groupe prioritaire dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement, et c'est pourquoi nous travaillons avec des partenaires autochtones pour construire des logements sûrs et abordables ici à Vancouver et partout au pays. Ensemble, nous bâtissons une génération de nouveaux logements permanents dont nous pouvons tous être fiers. » - Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre - Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Ce nouveau bâtiment aidera les familles et les personnes autochtones de Vancouver à avoir accès à des logements abordables culturellement adaptés dans un bâtiment exploité par un organisme autochtone. Nous sommes fiers de travailler avec de multiples ordres de gouvernement pour construire des logements abordables, sécuritaires et sécuritaires en partenariat avec des organisations dirigées par des Autochtones qui sont dirigées par des Autochtones, pour les Autochtones. Travailler en partenariat est l'essence même de la réconciliation. » - L'honorable David Eby, procureur général et ministre responsable du logement, province de la Colombie-Britannique

« Ce projet est un exemple parfait de ce qui se produit lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent en partenariat avec des sociétés de logement dirigées par des Autochtones pour créer des solutions qui fonctionnent pour les ménages autochtones. Près des transports en commun, des écoles, des boutiques et plus encore, ce développement deviendra un carrefour pour les aînés et les familles autochtones en milieu urbain qui, depuis trop longtemps, sont aux prises avec une ville de plus en plus inabordable. » - Kennedy Stewart, maire de Vancouver

« Depuis plus de 40 ans, le Lu'ma Group of Societies fournit des logements sûrs et abordables dans la ville de Vancouver. Le financement de ce projet s'est présenté à un moment opportun pour aider Lu'ma à fournir des logements d'urgence aux familles et aux personnes autochtones à revenu modeste. Nous sommes ravis d'avoir plus d'options de logement disponibles pour la communauté autochtone qui ne seraient autrement pas accessibles dans ce marché du logement coûteux. Le projet de 23 logements a été nommé Ch'óq'es Lá:lém, ce qui signifie Eagles Nest en langue salish du littoral. Nous sommes honorés que l'aîné Shayne Point de Musqueam ait donné sa bénédiction à l'immeuble avant que les locataires n'y emménagent. Le bâtiment est situé dans un endroit très attrayant dans un magnifique quartier familial avec vue sur la verdure et la montagne, à proximité de l'hôpital, des transports, des écoles et des loisirs. Nous tenons à remercier tous nos partenaires du projet, soit la SCHL, BC Housing et la Ville de Vancouver, et soulignons que ce projet est un merveilleux exemple de ce qui peut être réalisé. J'aimerais également remercier mes collègues du Conseil pour leur service et leur soutien continus. » - Kent Patenaude, président de la Lu'ma Society

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada reconnaît que cet ensemble est situé sur les territoires traditionnels des Nations xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh ( Squamish ), et Sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

reconnaît que cet ensemble est situé sur les territoires traditionnels des Nations xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh ( ), et Sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh). L'iFCLL a pour but d'accroître l'offre de logements neufs expressément destinés à la location pour les familles de la classe moyenne partout au Canada , ce qui leur permettra de vivre dans les villes et les collectivités où elles travaillent et d'avoir accès aux services.

, ce qui leur permettra de vivre dans les villes et les collectivités où elles travaillent et d'avoir accès aux services. Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars.

a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Étant donné la forte demande pour le programme, le gouvernement a de nouveau élargi l'iFCLL dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 en y ajoutant 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022. Le programme totalise maintenant 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. Pour aider les Canadiens à trouver des logements abordables, le budget de 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Mikaela Harrison, Attachée de presse, Ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca