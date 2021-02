WETASKIWIN, AB, le 2 févr. 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Grâce à des investissements du gouvernement du Canada, les résidents de Wetaskiwin auront bientôt accès à une offre plus stable de logements locatifs.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui l'investissement, par le gouvernement fédéral, de 5,8 millions de dollars pour aider à construire un immeuble collectif résidentiel au 5609, 52e rue, à Wetaskiwin.

Cet ensemble, le Quantum Apartments de Josan Properties Ltd., reçoit un financement dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL). Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), qui est administré par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne là où le logement coûte cher.

Quantum Apartments est un immeuble collectif résidentiel de cinq étages qui offrira à Wetaskiwin 36 logements locatifs dont la municipalité a grandement besoin. L'ensemble sera accessible sans obstacle et comprendra des logements de conception universelle, des logements adaptables et des logements qui respectent ou dépassent les exigences locales en matière d'accessibilité. Les résidents ont commencé à emménager le 1er novembre 2020.

Citations :

« Les évènements actuels nous rappellent que rien n'est plus important qu'un chez-soi. Les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui cherchent à en faire partie bénéficieront de la construction de logements locatifs. Grâce à des investissements comme celui pour Quantum Apartments de Josan Properties Ltd., le gouvernement fédéral prend des mesures pour accroître l'offre de nouveaux ensembles de logements locatifs, en fournissant des options de logement plus près des emplois, des services et des commodités dont les familles de Wetaskiwin ont besoin. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

"Nous avons été ravis d'être approuvés pour le programme iFCLL pour notre immeuble de 36 appartements, Quantum Apartments. Le programme nous a permis de bénéficier d'un financement à faible coût et à long terme et de construire des logements de qualité dans la ville de Wetaskiwin. Le projet a été extrêmement bien accueilli par la communauté; Quantum Apartments est maintenant occupé à 94%. L'iFCLL est un excellent programme pour les promoteurs et nous espérons voir des programmes similaires à l'avenir afin que nous puissions continuer à construire des édifices à plusieurs logements dans les communautés canadiennes." - Raka Josan, Président, Josan Properties Ltd.

Faits en bref

L'iFCLL, une initiative de la SNL mise en œuvre par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs partout au pays pour les ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.





Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Le programme se poursuivra jusqu'en 2027. Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 42 500 logements locatifs.





Les prêts accordés en vertu de l'iFCLL incluent l'assurance prêt hypothécaire de la SCHL, ce qui peut simplifier le renouvellement du prêt hypothécaire tout au long de son cycle de vie.





L'iFCLL a pour but d'accroître l'offre de logements neufs expressément destinés à la location pour les familles de la classe moyenne partout au Canada , ce qui leur permettra de vivre dans les villes et les collectivités où elles travaillent et d'avoir accès aux services.

Liens connexes :

