Cet ensemble de Karvin Properties reçoit un financement dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL). Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), qui est administré par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne là où le logement coûte cher.

Compte tenu du taux d'inoccupation de 1,4 % à Chilliwack, The Locale est un immeuble collectif de quatre étages qui fournira 28 logements locatifs dont la municipalité a grandement besoin. L'ensemble est situé dans un emplacement de choix au centre-ville de Chilliwack, près de nombreux commerces de détail et du transport en commun.

Le promoteur, Karvin Properties LLP, est un promoteur à but lucratif local bien établi qui compte plus de 30 ans d'expérience en construction. Les travaux de construction ont commencé en décembre 2020 et devraient être essentiellement achevés en février 2022.

Citations :

« Le gouvernement du Canada est déterminé à s'assurer que tous les Canadiens ont un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, grâce à des investissements comme celui pour The Locale de Karvin Developments Ltd., notre gouvernement prend des mesures pour non seulement accroître l'offre de nouveaux ensembles de logements locatifs, mais, en même temps, pour fournir des options de logement plus près des emplois, des services et des commodités dont les familles de la classe-moyenne de Chilliwack ont besoin. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

«Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'opportunité qui nous est donnée par le programme RCFi du gouvernement fédéral. L'équipe Karvin est très heureuse de pouvoir fournir des logements locatifs abordables dont nous avons tant besoin, dans un endroit aussi bien situé au sein de notre propre communauté. Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral, le maire Ken Popove, les conseillers municipaux et le personnel de la ville dont le travail acharné et le soutien contribuent à faire de ce projet une réalité. » - John Vander Hoek, Directeur, Karvin Developments Ltd.

« Il y a un grand besoin pour des logements plus abordables dans le Lower Mainland, et Chilliwack ne fait pas exception. L'une des façons que nous utilisons pour créer davantage de logements abordables à Chilliwack consiste à réduire le taux des frais d'aménagement pour les petites unités d'habitation. Nous sommes heureux que le gouvernement fédéral et la SCHL reconnaissent ce besoin dans notre communauté et nous sommes heureux de voir les promoteurs utiliser des programmes comme le RCFi pour faire des projets de logements abordables à Chilliwack. » - Ken Popove, maire de Chilliwack

Faits en bref

Le gouvernement du Canada reconnaît que ces ensembles sont aménagés sur un territoire Stó:lō non cédé, qui comprend 24 Premières Nations. Le territoire fait partie de la région des Salish du littoral du Sud-Ouest de la Colombie-Britannique.





reconnaît que ces ensembles sont aménagés sur un territoire Stó:lō non cédé, qui comprend 24 Premières Nations. Le territoire fait partie de la région des Salish du littoral du Sud-Ouest de la Colombie-Britannique. Les loyers de The Locale seront d'au moins 10 % inférieurs aux taux du marché dans la région. Au moins 28 logements maintiendront les loyers égaux ou inférieurs à 70 % de 30 % du revenu médian des ménages à Chilliwack pendant au moins 21 ans.





pendant au moins 21 ans. The Locale vise à réduire d'au moins 22 % la consommation énergétique et de 21 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015 ou au Code national du bâtiment de 2015.





L'iFCLL, une initiative de la SNL mise en œuvre par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs partout au pays pour les ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.





Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Le programme se poursuivra jusqu'en 2027. Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 42 500 logements locatifs.





a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Le programme se poursuivra jusqu'en 2027. Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du encourage la construction de plus de 42 500 logements locatifs. L'iFCLL offre des prêts remboursables à faible coût pour une durée de 10 ans, rendant les coûts prévisibles durant les premiers stades d'aménagement des logements locatifs.





Les prêts accordés en vertu de l'iFCLL incluent l'assurance prêt hypothécaire de la SCHL, ce qui peut simplifier le renouvellement du prêt hypothécaire tout au long de son cycle de vie.





L'iFCLL a pour but d'accroître l'offre de logements neufs expressément destinés à la location pour les familles de la classe moyenne partout au Canada , ce qui leur permettra de vivre dans les villes et les collectivités où elles travaillent et d'avoir accès aux services.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Mikaela Harrison, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca