Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, Jyoti Gondek, mairesse de Calgary, et Martina Jileckova, cheffe de la direction d'Horizon Housing, ont inauguré un nouvel ensemble de logements avec services de soutien destinés aux femmes et aux enfants fuyant la violence familiale.

L'ensemble Horizon 12 est une conversion d'hôtel qui offrira 33 logements modulaires abordables aux familles en situation de crise de Calgary, qui en ont grandement besoin.

Le gouvernement du Canada avait annoncé une contribution fédérale de 8,3 millions de dollars pour la construction de cet immeuble, dans le cadre de l'Initiative pour la construction rapide de logements.

Horizon 12 appartient à Horizon Housing, qui en assure l'exploitation et qui met des logements abordables, intégrés et assortis de services de soutien à la disposition des personnes vulnérables de Calgary depuis 1976. L'organisme offre des services à des familles et des personnes, notamment les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de mobilité, les familles à faible revenu et les personnes qui souhaitent sortir de la toxicomanie, de l'itinérance et de la violence familiale. L'approche à revenus et à usages mixtes de l'organisme contribue à réduire la stigmatisation, favorise l'intégration communautaire et améliore la qualité de vie des personnes qui vivent dans ses logements.

Horizon 12 commencera à accueillir des résidents et résidentes au cours des prochains mois, et l'immeuble devrait être occupé en entier d'ici l'été 2022.

Citations :

« Tout le monde mérite d'avoir un logement sûr et stable. Notre gouvernement est déterminé à aider les femmes et leurs enfants en investissant dans des maisons d'hébergement, des centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et d'autres organismes de soutien luttant contre la violence fondée sur le sexe d'un océan à l'autre. Il s'agit d'un important exemple de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement fait en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et stable n'a pas de prix. Le financement annoncé d'aujourd'hui contribue à faire en sorte que les femmes et les enfants fuyant la violence familiale à Calgary aient un endroit sûr où se réfugier. Ces aménagements sont le résultat d'excellents partenariats qui ont permis de répondre collectivement aux besoins de logement dans notre province. » - George Chahal, député fédéral de la circonscription de Calgary Skyview

« Ensemble, nous pouvons trouver des solutions à l'itinérance et à la pénurie de logements abordables. Ce projet est un excellent exemple de la façon dont les organismes locaux peuvent s'associer à la Ville et au gouvernement fédéral pour aider les femmes dans le besoin. En ayant leur chez-soi, les Calgariens et les Calgariennes peuvent se sentir en sécurité et être mieux en mesure de trouver du travail, d'étudier pour une nouvelle carrière et de s'épanouir au sein de la collectivité. » - Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« J'ai plus que jamais espoir que l'appel pour le logement abordable à Calgary est entendu. Grâce à cet investissement opportun, des organismes comme Horizon Housing peuvent saisir les occasions de créer des logements supplémentaires pour les personnes qui en ont le plus besoin. » - Martina Jileckova, cheffe de la direction, Horizon Housing

Faits en bref :

L'ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

La SNL du Canada est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de réparer des milliers de logements et d'aider les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité.

L'ICRL est un programme de 1 milliard de dollars, lancé en octobre 2020, qui aide à répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables au Canada, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

Près de 33 % de ce nouveau financement sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

La SCHL appuie les efforts du gouvernement visant à améliorer le bien-être des Canadiens qui éprouvent des problèmes en matière de logement et d'itinérance en raison de la pandémie de COVID-19.

