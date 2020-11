Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a célébré l'inauguration de Kikékyelc : A Place of Belonging, un ensemble qui a bénéficié d'un soutien financier fédéral de 1,7 million de dollars. Il est significatif que cette annonce ait lieu le 16 novembre, un jour qui honore l'héritage d'un grand chef métis, Louis Riel. En accord avec la vision de Louis Riel pour une société juste et respectueuse de l'intégrité de tous les peuples, Kikékyelc : Un lieu d'appartenance, est un endroit où les jeunes et les aînés autochtones pourront bénéficier d'un logement sûr, soutenu et abordable dans un environnement où leur culture et leurs enseignements traditionnels sont honorés.

L'ensemble de LMO est un immeuble de deux étages conçu pour accueillir 31 studios et appartements d'une chambre avec des pièces communes à chaque étage et une buanderie et une cuisine communes. Kikékyelc : A Place of Belonging est un ensemble novateur : faire cohabiter des aînés avec des jeunes pour créer un réseau de soutien communautaire et un point de convergence pour l'établissement de relations entre les aînés et les jeunes.

Les services de soutien sur place permettront aux locataires d'avoir accès à des intervenants auprès des jeunes Autochtones, à des travailleurs sociaux et à des travailleurs culturels qui offriront des services de conseil, des programmes et du soutien aux résidents dans le cadre des programmes existants de LMO.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi c'est avec grand plaisir que notre gouvernement, par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, soutient des ensembles comme Kikékyelc : A Place of Belonging, un immeuble qui offrira aux jeunes et aux aînés autochtones un environnement conçu pour favoriser les liens avec leur communauté culturelle. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« L'ensemble Kikékyelc célèbre la culture autochtone grâce à une architecture magnifique et à un modèle de logement unique conçu pour répondre aux divers besoins des jeunes et des aînés résidents. Cet ensemble met en valeur l'ingéniosité de cette communauté pour accroître la diversité et l'accessibilité dans tout le continuum du logement. » - Ken Christian, maire de Kamloops

« Colleen Lucier et toute son équipe de Lii Michif Otipemisiwak Family and Cultural Services adhèrent sans réserve aux croyances de l'Aboriginal Management Housing Association (AMHA), qui consistent à utiliser des solutions communautaires pour offrir à nos communautés autochtones des logements sûrs, abordables et adaptés à leur culture. Le nombre de jeunes n'ayant plus accès aux services à l'enfance en raison de leur âge est extrêmement élevé. L'ensemble Kikékyelc offrira une stabilité et un soutien inestimables aux jeunes Autochtones qui font face à des incertitudes, ici à Kamloops. Ce complexe de cohabitation intergénérationnelle pour les aînés et les jeunes autochtones est une initiative puissante axée sur la famille que nous sommes honorés d'accueillir dans la communauté de l'AHMA. » - Margaret Pfoh, directrice générale, Aboriginal Housing Management Association

« Je tiens à exprimer notre gratitude pour le soutien remarquable et généreux que nous avons reçu du gouvernement du Canada, de BC Housing, de l'Aboriginal Housing Management Association, de M'akola Development Services et de la ville de Kamloops, qui a rendu possible ce projet de logement unique et culturellement sûr dont nous avions grand besoin. L'idée de Kikékyelc : A Place of Belonging est née d'un besoin désespéré d'améliorer les résultats des jeunes indigènes recevant des services du système de protection de l'enfance. Nos aînés métis locaux nous ont mis au défi en nous demandant ce que, en tant que fournisseur de services métis, nous faisions différemment pour briser le cycle des générations perdues. Kikékyelc est un exemple de l'un de nos nombreux efforts pour faire quelque chose de différent. Nous espérons que Kikékyelc contribuera à la capacité des jeunes à concevoir un avenir meilleur et à briser le cycle qui a perpétué la surreprésentation des enfants indigènes pris en charge pendant bien trop longtemps. Le soutien reçu pour ce projet est le reflet de la réconciliation en action et démontre ce qui peut arriver lorsque les communautés indigènes sont soutenues pour développer et diriger des services pour notre peuple. Maarsii. » - Colleen Lucier, directrice générale, Lii Michif Otipemisiwak Family and Community Services

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada reconnaît que cet ensemble est construit sur les terres ancestrales des Tk'emlups te Secwepemc.

environ 435 $ par mois : Studio : 400 $ par mois



Une chambre : 425 $ par mois



Une chambre accessible : 435 $ par mois

Les locataires ont commencé à emménager dans l'ensemble Kikékyelc : A Place of Belonging le 1 er septembre 2020.

septembre 2020. La Ville de Kamloops a fourni le terrain, évalué à 420 000 $, à BC Housing pour une durée de 60 ans et offre 80 000 $ en exonérations municipales. Cette stratégie d'utilisation du territoire est l'une des politiques clés de la Ville pour soutenir l'aménagement de logements abordables. Elle a accordé des baux semblables à trois autres ensembles de logements abordables.

a fourni le terrain, évalué à 420 000 $, à BC Housing pour une durée de 60 ans et offre 80 000 $ en exonérations municipales. Cette stratégie d'utilisation du territoire est l'une des politiques clés de la Ville pour soutenir l'aménagement de logements abordables. Elle a accordé des baux semblables à trois autres ensembles de logements abordables. Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Au moyen du FNCIL, le gouvernement du Canada va travailler avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va travailler avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

