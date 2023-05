Un investissement de plus de 3,75 millions de dollars dans l'Initiative de partenariats sur les minéraux critiques pour les Autochtones du Manitoba en vue de renforcer les capacités, de former une main-d'œuvre qualifiée et d'accroître pour les entreprises autochtones les possibilités de développement dans le secteur des minéraux

CHURCHILL, MB, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le Manitoba a le potentiel requis pour devenir un chef de file mondial dans la production de minéraux critiques au Canada. Mais la mise en valeur des avantages géologiques du Nord du Manitoba repose également sur un engagement, une collaboration et un partenariat fructueux avec les peuples autochtones, ainsi que sur le respect des droits issus des traités.

Nouveaux investissements fédéraux pour appuyer la participation de communautés autochtones à des projets de mise en valeur des minéraux au Manitoba (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui à Churchill un investissement fédéral de 3,75 millions de dollars dans le cadre de la nouvelle Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS) avec Services aux Autochtones Canada, qui sera mise en œuvre par PrairiesCan. Cet investissement dans l'Initiative de partenariats sur les minéraux critiques pour les Autochtones du Manitoba (l'Initiative) financera des projets dans trois domaines clés : le perfectionnement de la main-d'œuvre, le renforcement des capacités et le développement des entreprises et de l'entrepreneuriat associés à la mise en valeur des minéraux.

L'Initiative a été conçue en partenariat avec les peuples et les communautés autochtones en fonction de leurs priorités autodéterminées dans ce secteur, de manière à les appuyer. Ces priorités comprennent la concrétisation de possibilités de partage des revenus, une participation aux chaînes d'approvisionnement du secteur des minéraux et la création d'emplois de qualité. Conformément à la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies, la mobilisation locale est essentielle pour concrétiser ces possibilités et consolider la collaboration.

L'investissement de l'IPS donne aux partenaires fédéraux le moyen de coordonner leurs efforts et de mettre en commun leurs ressources pour aider les communautés autochtones à répondre aux pressions croissantes liées à la mise en valeur des minéraux ainsi qu'à explorer les possibilités qui leur permettront de tirer un avantage direct de l'activité minière.

Sur une période de trois ans, l'Initiative permettra d'entretenir le dialogue et de collaborer avec des communautés dans le Nord du Manitoba, de créer des partenariats, de financer des projets et de susciter des investissements additionnels jusqu'à 8,25 millions de dollars. Cette initiative créera de nouveaux emplois dans le Nord du Manitoba et mettra l'accent sur l'optimisation des bénéfices locaux.

Citations

« Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec les communautés autochtones pour réaliser le plein potentiel du Manitoba en matière de production de minéraux critiques. Il s'agit d'une occasion générationnelle de prospérité pour les peuples autochtones par les activités de mise en valeur des minéraux. Grâce à des programmes tels que l'Initiative de partenariats sur les minéraux critiques pour les Autochtones du Manitoba, nous améliorerons la formation dans le domaine minier, maximiserons les avantages locaux et mettrons l'accent sur la création de bons emplois dans le Nord du Manitoba. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Soutenir l'autodétermination des peuples autochtones, c'est favoriser la réconciliation économique. L'investissement annoncé aujourd'hui va exactement dans ce sens, en donnant aux communautés autochtones les moyens de participer pleinement à l'économie des ressources naturelles du Canada. L'Initiative de partenariats sur les minéraux critiques pour les Autochtones du Manitoba permettra de créer de nouveaux emplois et des débouchés économiques pour les peuples autochtones, tout en accélérant la production de minéraux critiques. »

-L'honorable Patty Hadju, ministre de Services aux Autochtones Canada

« Le gouvernement fédéral tient sa promesse d'investir dans les communautés autochtones et de les soutenir, notamment dans le secteur des minéraux critiques. L'annonce d'aujourd'hui est un autre exemple important de notre volonté de soutenir l'autodétermination des peuples autochtones tout en tirant parti des avantages comparatifs du Canada dans la lutte contre les changements climatiques. »

-L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Le Manitoba a la possibilité de jouer un rôle de premier plan dans la production de minéraux critiques. Il est important que les avantages économiques résultant de ces possibilités soient largement accessibles. Le gouvernement fédéral ouvre la voie à des partenariats permettant aux communautés du Nord du Manitoba de participer au développement minier dans leur région et d'en tirer profit. Cette initiative complète les investissements stratégiques actuellement réalisés dans le secteur minier et aura des retombées économiques et communautaires positives et durables. »

-Chuck Davidson, président-directeur général, Chambres de commerce du Manitoba

Faits en bref

L'Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS) est un programme fédéral unique administré par Services aux Autochtones Canada en collaboration avec un réseau croissant de plus de 20 partenaires fédéraux. Son approche pangouvernementale novatrice permet de favoriser l'intégration des autochtones dans des projets de développement économique complexes et de grande envergure qui couvrent un large éventail de secteurs industriels au Canada . L'IPS permet de combler les lacunes en matière de financement qui font obstacle à la participation des Autochtones aux possibilités économiques. Elle favorise également les partenariats entre des autorités fédérales et non fédérales afin d'obtenir des fonds et un soutien supplémentaires pour les projets qui ne sont pas admissibles à un financement fédéral.

Les minéraux critiques sont la pierre angulaire de l'économie verte et numérique. Ils sont utilisés dans une vaste gamme de produits essentiels, des téléphones cellulaires aux panneaux solaires en passant par les batteries de véhicules électriques.

La Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies demande la collaboration des ministères fédéraux pour la réalisation des priorités qui touchent l'ensemble des Prairies. Sa vision est celle d'une prospérité soutenue, d'une approche qui garantit que les voix locales sont entendues et d'une collaboration renforcée entre les Canadiens des Prairies et tous les ordres de gouvernement.

