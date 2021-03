Avec sa stratégie de durabilité, la Compagnie cherche à maximiser son impact social et environnemental dans ses activités d'assurance et de gestion de patrimoine

TORONTO, le 16 mars 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (la « Sun Life ») (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui des mesures liées aux placements durables et à la lutte contre les changements climatiques. Ces mesures visent à créer une économie inclusive produisant moins d'émissions de carbone. De plus, elles renforcent la stratégie de la Sun Life en matière de durabilité, tout en appuyant la raison d'être de la Compagnie : aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

« Par nos mesures en matière de durabilité et de changements climatiques, nous voulons augmenter les placements durables, devenir une entreprise carboneutre et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures s'harmonisent avec nos priorités liées à la durabilité, mais surtout, elles auront un impact environnemental et social sur nos Clients, nos employés et nos collectivités pour les générations à venir », explique Melissa Kennedy, vice-présidente générale, affaires publiques, première directrice des affaires juridiques et haute responsable de la durabilité à la Sun Life. « La Sun Life appuie activement la transition vers une économie plus inclusive produisant moins d'émissions de carbone. Comme entreprise, nous cherchons toujours de nouvelles façons de progresser dans ces domaines. »

Placements durables

La Sun Life s'est fixé comme objectif d'investir 20 milliards de dollars CA de plus dans des placements durables pour son propre fonds général et pour des tiers au cours des cinq prochaines années1 2. Elle envisage des investissements dans l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, les immeubles durables, les transports durables, la gestion de l'eau et les projets d'infrastructure sociale comme des hôpitaux. Actuellement, la Compagnie a investi dans des placements durables près de 60 milliards de dollars CA pour son propre fonds général et, par l'intermédiaire de Gestion SLC, pour des tiers.

Mme Kennedy précise que « comme assureur et gestionnaire d'actif de niveau mondial, la Sun Life montre la voie à suivre en investissant dans les placements durables. Nous sommes une entreprise fiable et responsable, et les gestes que nous posons en témoignent. »

Bon nombre des placements durables de la Sun Life ont produit des résultats significatifs dans la vie des gens. En 2020, l'entreprise a fait 46 nouveaux placements durables. Parmi ceux-ci, 12 étaient axés sur l'accès aux services essentiels. Il y avait 13 autres placements qui concernaient l'efficacité énergétique, notamment des projets d'utilisation efficace de l'énergie et de l'eau dans plusieurs écoles de l'État du Missouri.

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), entre autres, guident les décisions de placement de la Sun Life en l'aidant à cerner les risques et les occasions. En 2020, la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie a obtenu la cote A pour chacun des volets cotés de l'évaluation annuelle mondiale des placements responsables selon les Principes pour l'investissement responsable (PRI)3.

La Sun Life occupe le premier rang du classement GRESB Real Estate Benchmark pour son fonds général, le deuxième rang au Canada et le sixième rang à l'échelle mondiale pour le secteur Diversifié dans le groupe de référence Non cotés4.

Activités carboneutres

À compter de cette année, les opérations partout dans le monde de la Sun Life et de la MFS, le gestionnaire d'actif de premier ordre à l'échelle mondiale de la Sun Life, seront carboneutres. La Sun Life continue de mettre de l'avant des initiatives qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES), comme l'augmentation de l'efficacité énergétique de ses bureaux. De son côté, la MFS a pris un certain nombre de mesures pour améliorer l'efficacité énergétique de ses bureaux, et elle continue de chercher d'autres moyens de réduire son empreinte carbone.

La Sun Life prévoit aussi l'adoption à l'interne d'une taxe sur le carbone pour les voyages d'affaires en avion dès qu'elle lèvera les restrictions actuelles liées à la COVID-19.

Objectifs liés à l'intensité des émissions de GES

Consciente que les immeubles émettent environ un tiers des émissions de GES et consomment 40 % de l'énergie dans le monde5, la Sun Life continue de réduire l'intensité des émissions de GES6 de ses bureaux et des immeubles de son portefeuille de placements immobiliers dans le monde. En 2019, soit un an à l'avance, la Sun Life a atteint son objectif de 2020 visant à réduire de 20 % l'intensité de ses émissions de GES7. La Compagnie cherche à réduire leur intensité8 de 30 % d'ici 2030.

Gestion SLC et la MFS se sont jointes à Climate Action 100+, une initiative menée par des investisseurs qui veulent s'assurer que les principales sociétés émettrices de GES du monde prennent les mesures qui s'imposent pour lutter contre les changements climatiques.

Pour lutter contre les changements climatiques, la Compagnie veut aussi s'assurer qu'elle peut bien évaluer et communiquer les impacts potentiels. En tenant compte des recommandations du Groupe de travail sur la communication de l'information financière liée au changement climatique, la Sun Life a présenté les premiers résultats à ce sujet dans son Rapport de gestion 2020.

La Compagnie publiera son Rapport sur la durabilité 2020 le 25 mars 2021 à l'adresse sunlife.com/durabilite.

À propos du plan de durabilité de la Sun Life

Le plan de durabilité de la Sun Life est fondé sur sa réputation d'entreprise digne de confiance. Il est axé sur les secteurs sociaux et environnementaux où la Sun Life peut avoir le plus d'influence. Il vise donc à accroître la sécurité financière, à promouvoir un mode de vie sain et à faire progresser les placements durables. Dans son plan de durabilité, la Sun Life met aussi l'accent sur la réduction de son empreinte écologique, sur la diversité, l'équité et l'inclusion au travail, sur la sécurité des données, sur la protection des renseignements personnels, sur la gouvernance et l'éthique et sur la gestion du risque. En 2019, la Sun Life est devenue la première compagnie d'assurance-vie du monde à émettre des obligations durables. Pour en savoir plus sur le Rapport sur la durabilité de la Sun Life, consultez la page www.sunlife.com/fr/sustainability/.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Information prospective

Dans le présent communiqué, les termes « nous », « notre » et « nos » font référence à la Sun Life et à ses filiales et coentreprises. Certains énoncés contenus dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs. Ils comprennent notamment les énoncés i) se rapportant à nos stratégies de croissance et à nos objectifs stratégiques, ii) se rapportant à nos engagements prévus à l'égard des placements durables, iii) qui ne représentent pas des faits passés ou qui sont de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs, et iv) qui renferment des mots ou expressions tels que « prévoit », « envisage », « cherche à » ou d'autres expressions semblables. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions refuges prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs au moment où ce communiqué est publié et ne représentent pas des faits passés. Ils ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Ils supposent des risques et des incertitudes et reposent sur des facteurs et des hypothèses clés dont la portée est difficile à prévoir. Quelques hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans le rapport de gestion de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 sous la rubrique « Énoncés prospectifs », dans la notice annuelle de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Compagnie et dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedar.com et au www.sec.gov, respectivement. Les résultats réels peuvent différer de façon significative de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus dans de tels énoncés prospectifs.

Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ou à réviser l'information prospective contenue dans ce communiqué de presse.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

____________________________________ 1 Énoncé prospectif. Voir l'information prospective à la fin du communiqué. 2 À l'exclusion de MFS, société de gestion d'actif de premier ordre à l'échelle mondiale de la Sun Life 3 Pour un exemplaire des rapports d'évaluation et de transparence PRI 2020, écrivez à [email protected]. 4 BentallGreenOak (24 novembre 2020). La plateforme de placements immobiliers mondiaux de BentallGreenOak reçoit les plus hautes distinctions dans le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 2020, ce qui en fait un chef de file depuis 10 ans sur le plan des facteurs ESG. Renseignements tirés du https://www.bentallgreenoak.com/fr-press-release-2020-11-24.php. 5 Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement (IF PNUE), BentallGreenOak et REALPAC. Global ESG Survey Results, 2019. 6 La Sun Life calcule annuellement les réductions sur une période de douze mois et les communique cumulativement par rapport aux valeurs de 2014. Cela comprend les émissions de GES résultant de l'énergie, de l'eau et des déchets (lorsqu'il existe des données relatives au poids), normalisées pour éliminer l'incidence des conditions climatiques, du taux d'occupation et des coefficients d'occupation exceptionnels, pour le portefeuille de placements immobiliers et les installations de plus de 40 000 pi² à l'échelle mondiale où la Sun Life a le contrôle financier. Les réductions affichées tiennent compte de l'achat de crédits d'énergie renouvelable et des contreparties de la fixation du carbone (en fonction du marché). 7 La Sun Life calcule annuellement les réductions sur une période de douze mois et les communique cumulativement par rapport aux valeurs de 2014. Cela comprend les émissions de GES résultant de l'énergie, de l'eau et des déchets (lorsqu'il existe des données relatives au poids), normalisées pour éliminer l'incidence des conditions climatiques, du taux d'occupation et des coefficients d'occupation exceptionnels, pour le portefeuille de placements immobiliers et les installations de plus de 40 000 pi² à l'échelle mondiale où la Sun Life a le contrôle financier. Les réductions affichées tiennent compte de l'achat de crédits d'énergie renouvelable et des contreparties de la fixation du carbone (en fonction du marché). 8 La Sun Life calcule annuellement les réductions sur une période de douze mois et les communique cumulativement par rapport aux valeurs de 2014. Cela comprend les émissions de GES résultant de l'énergie, de l'eau et des déchets (lorsqu'il existe des données relatives au poids), normalisées pour éliminer l'incidence des conditions climatiques, du taux d'occupation et des coefficients d'occupation exceptionnels, pour le portefeuille de placements immobiliers et les installations de plus de 40 000 pi² à l'échelle mondiale où la Sun Life a le contrôle financier. Les réductions affichées tiennent compte de l'achat de crédits d'énergie renouvelable et des contreparties de la fixation du carbone (en fonction du marché).

