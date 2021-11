Nouveaux assouplissements aux mesures sanitaires - Les restaurateurs heureux de l'abandon du registre obligatoire

MONTRÉAL, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association Restauration Québec (ARQ) tient à saluer les nouveaux assouplissements aux mesures sanitaires annoncés aujourd'hui par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé. En effet, l'abandon du registre obligatoire, ainsi que le retour de la danse et du karaoké à certaines conditions à compter du 15 novembre prochain sont d'excellentes nouvelles pour tous les exploitants de restaurants et de bars du Québec.

« Bien que nous comprenions l'importance du registre pour faciliter le suivi en cas d'éclosion de la COVID-19 dans un lieu donné, nous avons demandé à de multiples reprises à ce que ce dernier soit éliminé depuis que les clients avaient à présenter leur passeport vaccinal pour s'asseoir dans un restaurant. Plusieurs avaient de la difficulté à comprendre pourquoi remplir un registre lorsqu'il venait de se faire contrôler leur identité avec le passeport », a mentionné Martin Vézina, directeur des affaires publiques et gouvernementales de l'ARQ. « Nous accueillons donc cet assouplissement avec soulagement et sommes satisfaits que les autorités publiques aient entendu notre demande », a-t-il ajouté.

La gestion du registre demandait effectivement beaucoup de temps et d'énergie au personnel en place, particulièrement en cette période intense de pénurie de main-d'œuvre. Les exploitants pourront se consacrer uniquement au contrôle du passeport vaccinal.

Le retour de la danse et du karaoké constitue assurément aussi un pas de plus vers un retour à la normale pour tous les établissements du Québec. Ces annonces sont particulièrement bienvenues à l'approche des fêtes et des célébrations qui y sont rattachées.

L'ARQ continuera son travail de représentation en lien avec les mesures sanitaires notamment pour permettre le retour des buffets libre-service, encore interdits pour le moment.

Fondée en 1938 et regroupant plus de 5 100 membres, l'ARQ est la plus importante association des gestionnaires de la restauration au Québec.

