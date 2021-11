Nouveautés offertes par l'ARTM pour accompagner les usagers dans leur retour en transport collectif

« Vous prévoyez retourner au travail en personne ou faire une sortie culturelle et ne vous souvenez plus des titres de transport et du nombre de passages que vous avez sur votre carte OPUS, votre carte Solo ou L'Occasionnelle ? Trois clics et l'application Chrono vous permet d'utiliser votre téléphone intelligent, pour consulter leur contenu peu importe l'endroit où vous êtes », a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

L'offre tarifaire occasionnelle sera bonifiée le 1er décembre prochain afin de procurer plus de flexibilité aux usagers du transport collectif. Cette nouvelle fonctionnalité offre un outil de gestion des titres pratique qui accompagnera l'usager en tout temps. Les résultats d'une récente consultation auprès d'utilisateurs de l'application révèlent d'ailleurs que 90 % d'entre eux considèrent que cette nouveauté répond bien à leurs besoins et leur style de vie, en plus d'être conviviale.

« Les besoins en déplacement étant moins prévisibles actuellement, l'ARTM et ses partenaires mettent tout en place afin de simplifier le retour des usagers dans des transports collectifs sécuritaires, flexibles et efficaces. Chrono offre elle aussi davantage d'outils pratiques qui donnent plus de contrôle aux usagers comme la fonctionnalité niveau d'achalandage qui permet de planifier ses déplacements en considérant le niveau d'achalandage dans l'ensemble des réseaux de bus de la région métropolitaine de Montréal », a ajouté M. Gendron.

Une campagne d'information menée par l'ARTM vient d'être lancée cette semaine afin de faire connaître la nouvelle offre tarifaire bonifiée ainsi que les titres moins connus des usagers. Que leurs besoins en déplacements soient récurrents ou occasionnels, les usagers peuvent consulter les titres à découvrir sur le site de l'Autorité.

Rappelons finalement qu'une expérimentation citoyenne est actuellement menée conjointement par la Ville de Montréal et l'ARTM avec exo, le RTL, la STL et la STM dans le cadre de Montréal en commun, une communauté de projets d'innovation dans le cadre du Défi des villes intelligentes. Jusqu'à la fin de cette année, les citoyens de la région testent et commentent une fonctionnalité en développement qui permettra d'acheter et d'ajouter des titres de transport à sa carte OPUS via un téléphone intelligent. L'expérience citoyenne alimentera la définition de l'appel d'offres que l'ARTM prévoit lancer au cours du 2e trimestre de 2022 afin d'offrir cette option sans contact à l'ensemble des usagers du transport collectif de la région métropolitaine.

Propriété de l'ARTM, l'application métropolitaine Chrono est développée à Montréal de concert avec les organismes publics de transport collectif de la région pour les téléphones intelligents utilisant iOS ou Android. Elle regroupe l'ensemble des services offerts par les organismes publics de transport collectif et autres partenaires de transport. Chrono, permet de suivre le déplacement des autobus et des trains en temps réel sur la carte, de planifier ses déplacements en transport collectif comme à vélo et de trouver les options les plus rapides pour optimiser son temps. L'application offre le seul planificateur de trajet permettant la diffusion de message en direct sur l'état des réseaux du transport collectif métropolitain par les opérateurs eux-mêmes. www.artm.quebec/application-mobile-chrono/

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

