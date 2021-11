Nouveautés au Dossier santé Québec et au Carnet santé Québec

QUÉBEC, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce trois nouvelles fonctionnalités dans le Dossier santé Québec (DSQ) et au Carnet santé Québec.

Grâce au Carnet santé Québec, il est maintenant possible pour le citoyen d'avoir accès en ligne à la liste des intervenants qui ont consulté ses informations de santé. Dans le Dossier Santé Québec (DSQ), les professionnels ont aussi accès à deux nouvelles informations pour faciliter leur travail; l'accès aux directives médicales anticipées (DMA) et l'identité du médecin de famille.

Intervenants qui ont consulté vos informations de santé

Par le site Web de Carnet santé Québec, les citoyens peuvent maintenant accéder à la liste des intervenants qui ont consulté certaines de leurs informations de santé dans le DSQ au cours des cinq dernières années. Les renseignements suivants sont affichés pour chaque consultation :

nom de l'intervenant;

fonction de l'intervenant;

informations consultées (prélèvement, imagerie médicale ou médicament);

date et heure de la consultation.

Accès aux directives médicales anticipées (DMA)

La consultation des directives médicales anticipées (DMA) d'un usager est possible depuis le 30 septembre dernier au moyen du Visualiseur DSQ.

Le citoyen exprime ses DMA dans un acte notarié ou en remplissant un formulaire obtenu à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Les DMA notariées, de même que les DMA faites par le citoyen via le formulaire de la RAMQ et qui sont transmises à la RAMQ, sont déposées au Registre des directives médicales anticipées.

Toutes les DMA présentes au Registre des directives médicales anticipées pourront être consultées par les intervenants qui en ont les droits d'accès. Ce changement répond au besoin exprimé par les intervenants du réseau de la santé d'améliorer la consultation de ces directives.

Accès à l'identité du médecin de famille

Depuis le 8 juillet dernier, l'ensemble des intervenants autorisés à consulter le DSQ peuvent consulter l'identité du médecin de famille d'un usager au moyen du Visualiseur DSQ.

Il est à noter que seule l'identité des médecins participant au régime d'assurance maladie du Québec est affichée.

Rappelons que le DSQ est un outil provincial sécurisé qui collecte et conserve certains renseignements de santé de toutes les personnes qui reçoivent des soins au Québec. Il s'agit d'un processus automatisé et obligatoire qui ne nécessite l'action d'aucun professionnel. Certains intervenants autorisés ont accès au DSQ et peuvent consulter les informations qui s'y trouvent. Le DSQ n'est donc pas accessible à tous les intervenants de la santé et des services sociaux.

Citation :

« Grâce au DSQ, les médecins et autres professionnels autorisés de la santé et des services sociaux du Québec responsables des soins peuvent offrir une meilleure prise en charge et un suivi plus efficace. Ces nouvelles fonctionnalités seront très utiles, tant pour les usagers que pour les intervenants. La mise en ligne de l'accès aux intervenants qui ont consulté les informations de santé s'inscrit d'ailleurs dans le virage numérique gouvernemental pour les services aux citoyens et viendra améliorer l'expérience des utilisateurs en rendant l'information accessible plus rapidement et plus facilement. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Les ajouts au DSQ présentent plusieurs bénéfices pour le patient utilisateur, tout particulièrement sur le plan de l'efficacité et de la transparence.

L'accès à l'identité du médecin de famille, notamment, permet une meilleure continuité de soins pour l'usager puisque toute information concernant son état de santé et ses épisodes de soins pourra être envoyée à son médecin traitant. Le patient pourra également savoir qui a consulté ou apporté des modifications à son dossier.

Parmi les autres bénéfices attendus, mentionnons un accès amélioré aux services de première ligne, un partage d'informations plus fluide entre les différents intervenants de la santé et le médecin de famille ainsi qu'une utilisation plus adéquate des ressources en santé, au moment opportun.

Liens connexes :

Pour en savoir plus, consulter les pages Dossier santé Québec et Carnet santé Québec.

