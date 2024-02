Nouveauté de François Lemay - C'est aussi ça la vie !

PRÉVOST, QC, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Les Éditions E.T.C. sont heureuses d'annoncer la publication du 3e ouvrage de l'auteur, coach et conférencier international François Lemay, C'est aussi ça la vie!

François Lemay: C'est aussi ça la vie! L'art de percevoir autrement (Groupe CNW/Les Éditions E.T.C.)

L'auteur best-seller du livre à succès « Tout est toujours parfait ! » vous présente sa nouvelle œuvre, une invitation à embrasser la diversité et la richesse de la vie. Dans « C'est aussi ça la vie ! », François Lemay révèle que se réaliser pleinement ne se limite pas à une seule façon d'être, de penser et d'agir, mais à une infinie possibilité de nuances et de perspectives différentes de la vie. Puisant des leçons de la nature grâce au biomimétisme, chaque anecdote dévoile des perles de sagesse, illuminant notre perception de la vie.

Notre manière d'évoluer dans ce monde moderne conduit fréquemment à l'isolement, à l'épuisement et, inévitablement, à une perte profonde de sens. Mais ici, François nous invite à prendre de la hauteur et nous rappelle que chercher du sens est au cœur de l'expérience humaine et que bien souvent, de la souffrance naît l'éveil de la conscience.

« C'est aussi ça la vie ! » est le guide pour ceux qui cherchent une boussole dans ce voyage qu'est la vie. Un voyage introspectif et spirituel, touchant le corps, l'esprit et l'âme, ce livre est un rappel puissant que nous sommes, en essence, le plus grand miracle du monde. Plongez dans cette œuvre magistrale et redécouvrez la beauté de la vie à travers les yeux d'un maître conteur et guide. « C'est aussi ça la vie ! » est bien plus qu'un livre, c'est une expérience.

François Lemay est aujourd'hui reconnu comme étant un chercheur et vulgarisateur des enseignements de la pleine conscience. Il est aussi l'auteur du best-seller « Tout est toujours parfait ! » qui s'est écoulé à plus de 40 000 exemplaires. Il accompagne, à travers son Académie, des milliers d'étudiants des 4 coins de la planète à vivre une vie plus harmonieuse afin d'être en phase avec le vivant.

Véritable leader de conscience, ses enseignements aident à comprendre et libérer les mécanismes de souffrance ainsi qu'à développer ce précieux sentiment de pleine réalisation.

