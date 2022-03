Nouveauté dans le Règlement de pêche du Québec - MODIFICATION DE LA PÉRIODE D'OUVERTURE DE LA PÊCHE POUR PLUSIEURS ESPÈCES SUR L'ÎLE D'ANTICOSTI (ZONE DE PÊCHE 20)

SEPT-ÎLES, QC, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les adeptes de la pêche sportive de l'île Anticosti, que la date d'ouverture générale de la pêche à toutes les espèces, sauf le saumon atlantique et le bar rayé, a été modifiée et qu'elle est désormais le 16 avril de chaque année.

Pour les plans d'eau situés en territoire libre, cette modification aura pour effet de devancer la date variable d'ouverture de la pêche à l'omble de fontaine de quelques jours et d'harmoniser cette nouvelle date fixe avec celle de la pêche d'été à l'omble de fontaine dans plusieurs plans d'eau de la région de la Côte-Nord.

Pour plus de renseignements, les pêcheurs et pêcheuses ainsi que la population sont invités à consulter la réglementation.

Le Ministère invite les citoyens et citoyennes à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

