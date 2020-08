Nouveau tunnel piétonnier et cycliste sous l'emprise ferroviaire à Vaudreuil-Dorion

MONTRÉAL, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Exo et la Ville de Vaudreuil-Dorion sont fiers d'annoncer l'ouverture aujourd'hui d'un nouveau tunnel piétonnier et cycliste sous l'emprise ferroviaire appartenant à exo à la hauteur des rues des Asters et des Muguets. Ce tunnel permettra de désenclaver un secteur en plein développement tout en favorisant les déplacements actifs, particulièrement ceux de quelque 250 élèves qui pourront dorénavant marcher ou utiliser leur vélo pour se rendre à l'école.

Ce nouveau tunnel est universellement accessible :

L'éclairage, adapté, aide les personnes avec une déficience visuelle.



La pente d'accès est douce pour accommoder les personnes à mobilité réduite, dont celles qui se déplacent en fauteuil roulant, et les familles avec des poussettes.



Une main courante continue sera installée début septembre de chaque côté du tunnel pour les personnes qui ont besoin d'un appui supplémentaire. Elle sera à double hauteur et de couleur jaune (safety yellow), donc accessible à tous les utilisateurs, peu importe leur grandeur, et de visibilité optimale.

Le nouveau tunnel piétonnier et cycliste augmentera la sécurité de l'emprise ferroviaire à cet endroit. Les citoyennes et citoyens de la Ville de Vaudreuil-Dorion pourront traverser la voie ferrée de façon totalement sécuritaire, ce qui diminuera grandement les risques d'accident. De ce fait, la ponctualité et la fiabilité du service exo sur la ligne exo1 Vaudreuil-Hudson s'en trouveront améliorées.

Ce nouveau tunnel a été préfabriqué en usine pour garantir la qualité de l'ouvrage. Sa durée de vie utile est estimée à 75 ans. Sa construction et son entretien sont financés en totalité par la Ville de Vaudreuil-Dorion, et les travaux ont été réalisés par exo.

Pour mener à bien ce projet, estimé à 2,99 M$, la Ville de Vaudreuil-Dorion a pu bénéficier d'une subvention de 1,744 M$ du ministère des Transports provenant du Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU). Selon les prévisions d'exo, le montant des travaux devrait se fixer à 2,8 M$, soit en dessous des prévisions.

Pour Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion : « Ce tunnel, réalisé par exo pour le compte de la Ville de Vaudreuil-Dorion, répond à un besoin exprimé par nos citoyens des secteurs concernés, qui n'auront plus à faire un détour pour se déplacer entre leur domicile et les infrastructures scolaires, sportives, ou de loisirs. »

« Exo a mis à profit son expertise en matière d'intervention en milieu ferroviaire pour permettre à la Ville de Vaudreuil-Dorion de réaliser un projet important pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens et la sécurité aux abords de notre emprise, a ajouté Sylvain Yelle, directeur général d'exo. Ce projet s'inscrit donc parfaitement dans la volonté d'exo de se rapprocher de ses municipalités partenaires. »

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

