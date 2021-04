Nouveau stade de soccer de Jonquière

TERREBONNE, QC, le 12 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le consortium Lambda-Lainco félicite les membres du comité exécutif de la Ville de Saguenay d'avoir opté pour l'approche « conception-construction » à prix forfaitaire. Le programme fonctionnel et technique ainsi que les documents remis à l'appel d'offres démontraient clairement l'intérêt de la ville à se doter d'un centre sportif des plus performants pour un budget donné. Ce type d'appel d'offres, incluant une pondération, permet d'offrir plusieurs solutions et concepts au meilleur rapport qualité-prix. L'équipe Lambda-Lainco estime que cette solution est la mieux adaptée pour réunir les professionnels qui ont démontré leurs compétences et leurs idées novatrices pour ce type de projet et conséquemment les villes en retirent un grand bénéfice pour un budget établi. Cette approche permet des délais de livraison beaucoup plus rapides grâce aux équipes multi disciplinaires, travaillant de concert avec les entrepreneurs spécialisés, ce qui favorise la collaboration afin d'atteindre de hauts niveaux de construction. La participation d'entreprises locales est encouragée lors de projets d'envergures tel que celui de la Ville de Saguenay, à l'étape de la construction.

Le consortium Lambda-Lainco ne cachera pas sa déception d'être arrivée en 2e position, mais reconnaît la victoire stratégique et l'offre de la firme Honco Bâtiments et la félicite. Des remerciements tout particuliers s'imposent en particulier à tous les partenaires du consortium ainsi qu'à tous les sous-traitants locaux qui ont aidé à créer la proposition.

L'appel d'offres « conception-construction » demande de la part des équipes de professionnels sélectionnées en préqualification, un investissement important en conception et engendre des dépenses importantes. Les villes considérant opter pour cette formule devraient envisager d'offrir aux 2 équipes n'ayant pas décroché le contrat, une compensation de l'ordre de 0.3% à 0.5% de la valeur du projet, de manière à encourager les professionnels chevronnés à participer aux appels d'offres et permettant aux villes de recevoir des propositions de qualités et performantes.

Il serait grandement apprécié de permettre aux équipes de professionnels sélectionnées de présenter leur concept aux membres du jury, en présentiel, pendant l'appel d'offres ou lors du dépôt. Ces présentations permettraient de mieux décrire les propositions et pourraient être enregistrées pour fin légale.

Dans le même ordre d'idée, un compte rendu résumant les éléments ayant mené à la décision serait souhaitable dans le but de mieux comprendre le choix du jury et de permettre aux équipes n'ayant pas été retenues de faire un bilan constructif. L'équipe Lambda-Lainco communiquera avec la Ville de Saguenay pour obtenir cette rencontre.

