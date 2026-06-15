Nouveau sondage - Les parents québécois réclament des mesures concrètes afin de mieux faire équipe pour prendre soin de leurs enfants

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - À quelques mois des élections et en marge de la Semaine Québécoise de la Paternité, le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) souhaite mettre la coparentalité au cœur des politiques publiques et des services aux familles.

Selon un nouveau sondage SOM réalisé auprès de 2 800 parents québécois, une vaste majorité estime que des mesures comme des congés de paternité plus longs, une meilleure reconnaissance des besoins des pères et coparents lors d'un deuil périnatal ou encore une meilleure sensibilisation des intervenants lors d'une séparation conjugale faciliteraient leur collaboration. Ce sont plus de 80 % des répondants qui estiment que ces mesures auraient un impact bénéfique sur leur capacité à faire équipe pour prendre soin de leurs enfants.

Les parents reconnaissent d'ailleurs massivement les bénéfices de cette approche : 95 % estiment que faire équipe favorise un meilleur développement de l'enfant et 93 % jugent que cela contribue à un meilleur partage de la charge mentale. Cette capacité à faire équipe, que l'on désigne comme la coparentalité, offre ainsi une réponse concrète à plusieurs enjeux contemporains vécus par les familles comme le partage des responsabilités, la conciliation famille-travail ou encore de la reconnaissance de la diversité des modèles familiaux.

« Soutenir la coparentalité impose une réflexion tant à l'échelle des politiques publiques qu'à celles des pratiques des intervenantes et intervenants qui gravitent autour des familles. Pour mieux appuyer les parents, il faut des politiques et des services suffisamment souples, inclusifs et adaptés pour tenir compte de la diversité des trajectoires familiales », souligne Raymond Villeneuve, directeur général du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité.

Charge mentale et partage des tâches : du progrès reste à faire pour améliorer l'expérience des parents

Bien que l'importance de la coparentalité soit unanimement reconnue par les parents, des progrès restent à faire sur certains enjeux liés à la paternité au Québec. Par exemple, plus de trois coparents sur quatre (76 %) sont d'avis que, dans la société québécoise, on doute davantage des compétences des pères que de celles des mères.

Par ailleurs, certains enjeux subsistent. En effet, le partage équitable des tâches domestiques est la dimension pour laquelle les coparents éprouvent le plus de difficulté. De plus, la perception de la charge mentale varie fortement selon le genre : 77 % des femmes estiment qu'elle repose principalement sur elles, alors que près de la moitié des hommes (45 %) considèrent que cette charge est partagée équitablement.

Des coparentalités sous pression

Le sondage démontre également que certaines familles vivent une réalité coparentale plus fragile. C'est le cas des familles monoparentales, recomposées ou à plus faible revenu, qui affichent des résultats moins positifs sur plusieurs indicateurs liés à la relation coparentale, notamment quant au sentiment d'être respecté, écouté et soutenu, ainsi qu'à leur capacité à s'entendre sur le partage des responsabilités et l'éducation des enfants. Les responsabilités parentales constituent également une importante source de stress pour certains groupes, particulièrement chez les belles-mères (27 %) et les parents ayant vécu de nombreux conflits lors d'une séparation conjugale (23 %).

Agir pour mieux soutenir la coparentalité

En s'appuyant sur les résultats du sondage et sur une vaste démarche de consultation, le RVP propose une plateforme articulée autour de dix chantiers prioritaires pour mieux soutenir la collaboration coparentale au Québec.

Les propositions touchent notamment l'accompagnement périnatal, les congés parentaux, la conciliation famille-travail, l'adaptation des services publics aux réalités des coparents, le soutien en santé mentale, la prévention des conflits lors des séparations ainsi que la lutte aux stéréotypes liés aux rôles parentaux. Le RVP plaide notamment pour une approche plus inclusive et concertée afin que les politiques publiques et les services aux familles tiennent davantage compte de la réalité de tous les coparents.

« Les parents nous disent qu'ils veulent être mieux soutenus pour faire équipe, et ce, à toutes les étapes de la trajectoire familiale. Que ce soit en périnatalité, lors d'une séparation, dans les milieux de travail ou dans les services publics, la coparentalité doit devenir un réflexe collectif », affirme Raymond Villeneuve, directeur général du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité.

Fiche technique : https://rvpaternite.org/wp-content/uploads/2026/06/SQP2026_faits_saillants_sondage_SOM.pdf

Document complet : https://rvpaternite.org/wp-content/uploads/2026/06/SQP2026_plateforme_coparentalite.pdf

À propos du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

Le RVP est un regroupement de 250 organismes et individus en provenance de toutes les régions du Québec dont le mandat est de faire la promotion de l'engagement paternel pour le bien-être des enfants, dans une perspective familiale et dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le RVP s'est donné comme objectif de permettre l'intégration des réalités paternelles dans les services à la famille et les politiques publiques québécoises.

www.rvpaternite.org

Faire équipe pour que toute la famille y gagne

14e édition de la Semaine Québécoise de la Paternité

La 14e édition de la Semaine Québécoise de la Paternité se déroulera du 15 au 21 juin sous le thème « Faire équipe pour que toute la famille y gagne ». À travers cette thématique, le RVP souhaite mettre en lumière les réalités coparentales des familles québécoises et faire connaître le formidable levier que constitue l'approche coparentale pour affronter les défis que rencontrent les familles en 2026.

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SOURCE Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

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