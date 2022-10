Nouveau sondage exclusif de la Chambre : 81 % des travailleurs du centre-ville sont de retour au bureau au moins un jour par semaine

MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile ce matin les résultats de son dernier sondage exclusif sur la situation au centre-ville. La Chambre lance aussi aujourd'hui sa nouvelle campagne publicitaire menée dans le cadre de son initiative « J'aime travailler au centre-ville ». Cette campagne, qui s'intitule « C'est fou tout ce qu'on vit au centre-ville », cible les travailleurs et les employeurs et met en lumière les avantages de travailler au centre-ville et la possibilité d'y vivre des expériences inattendues.

Le sondage de la Chambre brosse un portrait à jour du rythme de retour des travailleurs et fournit des données sur l'évaluation que font les entreprises du travail en mode hybride. En voici les principaux constats :

La pandémie a eu un impact considérable sur l'organisation du travail, et les modes hybrides sont bien implantés au sein des entreprises. 81 % des travailleurs sont de retour au bureau au moins une fois par semaine, contre 47 % il y a un an. C'est une bonne nouvelle pour l'achalandage du centre-ville. Parmi les travailleurs qui viennent au bureau, 63 % s'y rendent de 1 à 3 jours par semaine, 9 % 4 jours par semaine et 28 % 5 jours par semaine. Du point de vue des entreprises, 46 % d'entre elles ont un plan de retour qui exige une présence au bureau d'au moins un jour par semaine, alors que 44 % laissent aux employés le choix de déterminer quand ils y viennent. Le travail en présence à temps complet ne sera pas privilégié dans un proche avenir. Sur les 46 % d'entreprises qui exigent une certaine présence, 93 % répondent qu'elles demanderont d'ici les fêtes une présence de 1 à 3 jours. Seulement 4 % de ces entreprises envisagent d'exiger une présence de 5 jours par semaine. Si les gestionnaires sont majoritairement à l'aise avec des horaires de travail en mode hybride, ils se préoccupent néanmoins de certains enjeux. D'abord, 29 % s'inquiètent d'une perte de productivité liée au télétravail. Lorsqu'on leur demande de classer leurs inquiétudes, ils identifient à 52 % la perte d'esprit d'équipe, à 32 % la perte d'engagement et à 25 % le manque de collaboration entre collègues. Si on se place du point de vue des commerces du centre-ville et des sociétés de transport en commun, la situation actuelle pose des défis particuliers. Peu de répondants privilégient de venir au centre-ville les vendredis (22 %) et les lundis (38 %), ce qui laisse entrevoir une très forte concentration de clients les mardis, mercredis et jeudis, avec tous les défis d'organisation du travail et de rentabilité que cela implique.

« Dans l'ensemble, ces constats témoignent d'un rééquilibrage en cours de l'organisation du travail. Il est encore trop tôt, selon nous, pour conclure du nombre éventuel de travailleurs présents chaque jour au centre-ville. Plusieurs employeurs nous indiquent qu'ils espèrent un mouvement global de retour en présence à hauteur de trois ou quatre jours par semaine. La Chambre continuera de mobiliser les décideurs publics et les grands leaders du milieu des affaires afin de créer des conditions facilitantes pour un tel retour », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous sommes également fiers de lancer notre nouvelle campagne "J'aime travailler au centre-ville", réalisée grâce au soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Notre sondage le démontre bien, la majorité des entreprises privilégie désormais le mode hybride et les travailleurs sont de retour en grand nombre, quelques jours par semaine. Si le télétravail offre certains avantages, il est clair que la présence au bureau crée énormément de valeur, autant pour les entreprises que pour les employés. Notre campagne met en lumière la richesse des expériences imprévues qui attendent les travailleurs qui sortent de chez eux pour aller à la rencontre de leurs collègues au centre-ville. Elle met l'accent sur le plaisir des rencontres inattendues qui nourrissent la qualité de vie des travailleurs et peuvent en même temps accélérer leur carrière. Cette campagne sera déployée durant les six prochains mois », a conclu Michel Leblanc.

La collecte de données du sondage a été effectuée entre le 12 et le 23 septembre 2022, sur un échantillon de 609 dirigeants et employés d'entreprises travaillant sur l'île de Montréal.

Pour prendre connaissance des faits saillants du sondage, consultez le document sur le site Web de la Chambre.

Pour en savoir plus au sujet de la campagne et voir les capsules animées réalisées par Audrey Malo, visitez le site Web de la Chambre.

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

