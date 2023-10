Nouveau sondage ÉducÉpargne/Léger. Le décaissement des avoirs à la retraite : un sujet encore méconnu, mais qui mérite de s'y attarder

MONTRÉAL, le 23 oct. 2023 /CNW/ - ÉducÉpargne dévoile aujourd'hui les résultats de son tout dernier sondage, réalisé en collaboration avec Léger. L'objectif principal de ce sondage était de mieux comprendre les connaissances des Québécois.es âgé.e.s de 45 et plus à propos du décaissement de leurs avoirs à la retraite.

Le sondage révèle notamment que la moitié des 45-64 ans ne savent pas de combien d'argent ils auront besoin (50 %) une fois à la retraite, alors qu'il s'agit de la base même d'un plan de décaissement. Une grande partie de cette même tranche d'âge n'a pas l'impression qu'elle possède les connaissances nécessaires pour planifier sa retraite (42 %).

De plus, on remarque que la situation économique actuelle a un impact plus important sur le plan de retraite des gens encore en emploi. En effet, ce sont 43 % des travailleurs âgés de 45 ans et plus qui ont mentionné devoir le modifier, comparativement à 17 % des retraités.

Un effort d'éducation nécessaire

Un peu plus d'un répondant sur deux (54 %) estiment savoir ce que veut dire le décaissement des avoirs à la retraite et, lorsqu'on leur présente des définitions, ce sont 58 % des répondants qui ont été en mesure de reconnaitre la bonne réponse. Ce sont donc 42 % des répondants qui ne sont pas réellement familiers avec cette appellation.

Sans grande surprise, parmi les différents termes financiers liés à la retraite, le REER (94 %), le CELI (90 %) sont les plus connus. Dans une moindre mesure, 66 % des gens affirment connaitre le fonds enregistré de revenu de retraite, le FERR. La rente viagère (42 %), le Compte de retraite immobilisé, le CRI (25 %) et surtout le fonds de revenu viager, le FRV (14 %) sont connus par une minorité de répondants.

« On parle souvent de l'importance d'épargner pour bien planifier sa retraite, mais très peu du décaissement, alors que cette étape est aussi sinon plus importante. Selon les décisions prises par les épargnants, ce sont des dizaines, voire des centaines, de milliers de dollars qui sont en jeux », de déclarer Nathalie Bachand, planificatrice financière chez Bachand Lafleur, Groupe Conseil et présidente du conseil d'ÉducÉpargne.

« Bonne nouvelle cependant, compte tenu de la complexité du sujet, 87 % des répondants croient qu'il est important d'être accompagné par un professionnel pour bien planifier sa retraite et le décaissement de ses avoirs. Cela démontre que les gens constatent qu'un expert a une valeur ajoutée pour cet exercice d'une grande

importance », d'ajouter madame Bachand.

Méthodologie du sondage

Ce sondage Web a été réalisé par Léger du 7 au 13 août 2023 auprès de 601 Québécois.es âgé.e.s de 45 ans et plus. À titre indicatif, la marge d'erreur maximale pour un échantillon de 601 répondants est de 4 %, 19 fois sur 20.

Une nouvelle campagne sur le décaissement

ÉducÉpargne lance aujourd'hui une nouvelle campagne sur le décaissement des avoirs à la retraite, en collaboration avec la Chambre de la sécurité financière, Épargne Placements Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Sun Life.

Cette initiative vise à faire connaitre des outils développés pour les retraité.e.s et futur.e.s retraité.e.s. afin de les aider à optimiser leur plan de décaissement.

On parle notamment d'une section web consacrée au décaissement (www.educepargne.ca/retraite), incluant cinq (5) vidéos présentant des études de cas selon différents profils. La plupart des épargnants y trouveront des stratégies qui pourraient leur convenir et/ou des pistes de réflexion.

À propos d'ÉducÉpargne

Créé en 2003 sous le nom de Question Retraite, ÉducÉpargne est un organisme à but non lucratif regroupant près d'une trentaine de partenaires provenant des milieux gouvernemental, financier, patronal, associatif et de l'enseignement.

La mission d'ÉducÉpargne est de sensibiliser les Québécois.es à l'importance de développer et de maintenir de bonnes habitudes d'épargne, de les outiller pour en accroître la portée et de les conseiller pour maximiser l'utilisation de leurs avoirs, notamment à la retraite.

