Nouveau sondage ÉducÉpargne/Léger auprès des 18-34 ans

MONTRÉAL, le 8 mars 2026 /CNW/ - ÉducÉpargne dévoile aujourd'hui les résultats de son tout dernier sondage, réalisé en collaboration avec Léger. L'objectif principal de ce sondage était de mieux comprendre les comportements et préoccupations des Québécoises et Québécois de 18-34 ans quant à leurs finances personnelles et l'utilisation de l'IA.

D'entrée de jeu, le sondage révèle une grande différence entre les hommes et les femmes sur la facilité à épargner. Ainsi, 50 % des hommes et seulement 35 % des femmes estiment qu'il est facile d'épargner, et ce, même si dans les deux cas l'importance accordée à la nécessité d'épargner est très grande (96 % et 93 %).

De plus, les hommes (61 %) sont plus satisfaits de leur niveau d'épargne que les femmes (45 %). 55 % des jeunes hommes disent d'ailleurs avoir plan de retraite comparativement à 37 % pour les femmes. L'écart entre les hommes et les femmes se rétrécit quelque peu lorsqu'il s'agit d'avoir un fonds d'urgence (69 % comparativement à 59 %).

Parmi les obstacles identifiés pour atteindre un niveau dépargne satisfaisant, les trois principaux mentionnés sont : le coût de la vie trop élevé (40 % H 38 % F), des revenus insuffisants (19 % H 24 % F) et la priorisation du remboursement des dettes (18 % H 21 % F). À noter que ces trois principaux obstacles sont les mêmes pour les deux genres.

« Nous nous attendions à quelques différences entre les hommes et les femmes, mais jamais avec de tels écarts, surtout en 2026 pour les personnes de cette tranche d'âge. Nous pensons souvent que l'équité est atteinte en matière de finances personnelles, mais il faut croire qu'il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire », de déclarer Nathalie Bachand, planificatrice financière et présidente du conseil d'ÉducÉpargne.

« Sachant que les femmes arrivent généralement à la retraite avec 30 % moins d'épargne-retraite que les hommes1, nous continuerons nos efforts pour réduire ces écarts et permettre au plus grand nombre de femmes de profiter pleinement d'une santé financière durable », d'ajouter Nathalie Bachand.

Utilisation de l'intelligence artificielle pour les finances personnelles

Un autre volet du sondage s'intéressait à l'utilisation de l'intelligence articielle (IA) dans la gestion des finances personnelles. Encore une fois, les résultats démontrent de grandes différences entre les hommes et les femmes.

Entre autres faits saillants, le sondage révèle que 43 % des hommes disent avoir déjà utilisé l'IA dans la gestion de leurs finances personnelles comprativement à 21 % pour les femmes. En ce qui concerne le niveau de confiance envers l'IA pour épargner et investir, 59 % des hommes ont confiance comparativement à 35 % pour les femmes.

« Nous remarquons encore une fois que les femmes sont plus prudentes que les hommes envers les nouvelles technologies (l'IA et les cryptoactifs par exemple) touchant leurs finances personnelles, et c'est tout à leur honneur », de conclure Nathalie Bachand.

Méthodologie du sondage

Ce sondage Web a été réalisé par Léger du 8 au 16 janvier 2026 auprès de 601 résidents du Québec âgés de 18 à 34 ans. Il n'est pas possible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon tiré d'un panel Web, mais à titre comparatif, la marge d'erreur maximale pour un échantillon de 601 répondants est de ±4,0%, 19 fois sur 20.

À propos d'ÉducÉpargne

Créé en 2003, ÉducÉpargne est un organisme à but non lucratif regroupant près d'une trentaine de partenaires provenant des milieux gouvernemental, financier, patronal, associatif et de l'enseignement. Sa mission est de sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l'importance de développer et de maintenir de bonnes habitudes d'épargne; les outiller pour accroître la portée de leur épargne; et les conseiller pour maximiser son utilisation.



1 Étude sur les écarts de revenu à la retraite entre les femmes et les hommes, 2024 - Chambre de la sécurité financière, Institut national de la recherche scientifique et ÉducÉpargne

