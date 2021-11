Nouveau sondage de la Fondation La Clé - Près d'un Québécois sur deux est d'avis que les jeunes vivant en HLM n'ont pas les mêmes chances de réussite scolaire que les autres élèves

MONTRÉAL, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Ce n'est plus à prouver, la crise sanitaire a exacerbé les inégalités entourant la persévérance scolaire des jeunes et les conséquences sur le décrochage scolaire sont considérables. La situation est de plus en plus préoccupante, particulièrement dans un contexte où certains jeunes considérés comme vulnérables entament déjà leur parcours scolaire avec certaines lacunes importantes. La Fondation La Clé s'est d'ailleurs penchée sur la question dans le cadre d'un sondage réalisé par Léger, qui révèle, entre autres, que près d'un Québécois sur deux (48 %) est d'avis que les jeunes vivant en HLM (habitations à loyer modique) n'ont pas les mêmes chances de réussite scolaire que les autres élèves. Qu'en est-il réellement?

« De nombreux facteurs nuisent à la persévérance et à la réussite scolaires, tels qu'une situation socioéconomique plus fragile, un manque de soutien à la maison, une recrudescence des situations de violence dans le quartier au cours des derniers mois ou un accès difficile aux outils technologiques nécessaires. Dans un contexte où les jeunes issus de milieux défavorisés décrochent jusqu'à 2.5 fois plus que les autres jeunes, nous devons agir pour favoriser l'intérêt de ces jeunes envers l'école », soutient Raïssa Épale, directrice générale de la Fondation La Clé.

L'impact de la pandémie sur les jeunes qui vivent en HLM

Le sondage révèle que 71 % des Québécois sont d'avis que la pandémie a eu un plus grand impact auprès des jeunes vivant en HLM qu'auprès des autres jeunes en ce qui concerne la persévérance et la réussite scolaires. Il est vrai que certaines conditions peuvent faire en sorte d'exacerber les inégalités, notamment le milieu dans lequel grandissent les jeunes ou encore le contexte socioéconomique de leur famille. D'autres facteurs peuvent toutefois aussi avoir un impact sur la réussite scolaire des jeunes.

Qui plus est, les répondants sont d'avis que les outils technologiques jouent un grand rôle dans l'éducation des jeunes, alors que 87 % pensent que ces outils sont importants pour aider les jeunes dans leurs apprentissages. Or, de nombreux jeunes en HLM n'ont malheureusement pas accès à tous les outils technologiques nécessaires. D'ailleurs, l'impact de la pandémie le plus susceptible d'avoir nui à la persévérance et à la réussite scolaires des jeunes du primaire et du secondaire selon les répondants est le manque d'accès à des outils technologiques à la maison (tablettes, ordinateurs, connexion Internet).

2 millions de dollars pour réduire les inégalités

Grâce à sa toute première campagne de financement majeure 2021-2025, Branchés sur leur avenir, la Fondation La Clé a l'intention de marquer un grand coup afin de pouvoir faire une réelle différence dans la vie des jeunes. Pour ce faire, elle s'est fixé l'objectif d'amasser 2 millions de dollars qui seront répartis en priorité à travers quatre projets d'envergure :

Branchés sur leur réalité numérique : Pour réduire les inégalités liées à la fracture numérique des jeunes vivant en HLM

Branchés sur la communauté : Pour soutenir les organismes qui œuvrent auprès de ces jeunes

Branchés sur leur réussite : Pour les aider à poursuivre leurs études

Branchés sur leurs passions : Pour encourager le sport, la culture et les loisirs

« Les jeunes vivant en HLM ont le même potentiel que tous les jeunes du Québec, mais n'ont parfois pas toutes les clés pour s'accomplir pleinement. C'est justement ici que la Fondation La Clé entre en jeu en fournissant à ces jeunes un tremplin, que ce soit par le biais de dons d'outils technologiques, de bourses d'études ou via le soutien aux organismes locaux, pour persévérer dans leurs études et ainsi, assurer leur réussite. Grâce à la campagne de financement majeure que nous lançons aujourd'hui, nous serons en mesure d'aider encore plus de jeunes à réaliser leurs rêves et à occuper la juste place qui leur revient dans notre société », a ajouté madame Épale.

À propos de la Fondation La Clé

La Fondation La Clé, anciennement la Fondation de l'Office municipal d'habitation de Montréal, a pour mission d'aider les jeunes des HLM de Montréal à persévérer dans leurs études et à atteindre leur plein potentiel. Depuis sa création en 2011, la Fondation La Clé a versé près d'un million de dollars en bourses et à différents organismes sans but lucratif œuvrant auprès des jeunes des HLM de Montréal. Pour en connaître davantage sur sa mission, consultez le site www.fondationlacle.ca.

