Nouveau sondage de l'Observatoire des tout-petits - Quelles sont les attentes des familles à l'égard de leur municipalité?

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À l'aube des élections municipales, l'Observatoire des tout-petits (OTP) dévoile aujourd'hui les données d'un sondage réalisé par Léger, qui révèle les attentes des familles ayant des enfants de 0 à 5 ans à l'égard de leur municipalité.

Dans le contexte où la pandémie a entraîné des répercussions majeures sur les tout-petits et leur famille, les municipalités ont un important rôle à jouer auprès des familles québécoises. En effet, 79 % des parents de jeunes enfants affirment que leur municipalité a un rôle à jouer pour réduire les inégalités sociales engendrées par la crise sanitaire. De plus, 83 % des répondants sont d'accord pour dire que la réduction des services municipaux durant la pandémie (fermeture des bibliothèques publiques, des parcs, arénas, activités culturelles et physiques, etc.) a eu un impact sur le développement des tout-petits.

« Ce nouveau sondage démontre clairement que les parents d'enfants de 0 à 5 ans ont des attentes à l'égard de leur municipalité quant à leur qualité de vie et au développement de leurs tout-petits. En tant que gouvernements de proximité, les municipalités sont les instances politiques les plus proches de la vie des enfants et des familles. Elles ont des impacts directs sur la vie des enfants et des familles et elles ont les compétences pour agir concrètement dans des secteurs aussi variés que les loisirs, les transports, la sécurité publique, mais aussi les services de garde éducatifs, le logement, l'aménagement du territoire et l'urbanisme », souligne Fannie Dagenais, directrice de l'Observatoire des tout-petits.

De plus, les parents québécois reconnaissent le rôle clé des municipalités en temps de pandémie. Par exemple, la maltraitance et/ou la négligence envers les enfants (62 %) et la précarité financière des familles (48 %) sont nommées comme des priorités d'action sur lesquelles les municipalités doivent se pencher considérant que ces enjeux se sont aggravés avec la pandémie. Une Charte municipale a d'ailleurs été lancée en 2021 par la municipalité de Fortierville, en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités et Espace MUNI, afin d'engager les municipalités envers la protection des enfants.

LES PRIORITÉS D'ACTION SELON LES PARENTS QUÉBÉCOIS

De manière générale, les parents reconnaissent les efforts des municipalités pour améliorer leur qualité de vie et celle de leurs enfants. Près de 7 parents sur 10 savent que leur municipalité offre des activités pour les jeunes enfants et pour les familles. Toutefois, le sondage démontre également que des défis restent à relever. En effet, 43 % des répondants affirment que leur municipalité en fait peu pour favoriser le bien-être et le développement de leur enfant de 0 à 5 ans.

Les parents ont identifié trois priorités sur lesquelles leur municipalité devrait se pencher pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs tout-petits :

Des lieux publics et des parcs sécuritaires et adaptés (59 %).

Des services de garde éducatifs de qualité (56 %).

Du soutien pour les organismes communautaires qui œuvrent auprès des familles (49 %).

En outre, il ressort de ce sondage que les familles sont également préoccupées par l'accès à des logements abordables et de qualité. En effet, c'est plus de 3 parents sur 5 qui sont d'avis que leur municipalité n'en fait pas assez pour répondre aux besoins des familles en matière de logement.

LES MUNICIPALITÉS ONT LE POUVOIR D'AGIR POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS

Les municipalités ont les compétences et les pouvoirs pour influencer directement la qualité de vie des familles et, du même coup, permettre aux tout-petits de développer leur plein potentiel. Elles peuvent agir et mettre en œuvre des moyens concrets pour réduire les inégalités.

À titre d'exemple, les municipalités peuvent :

favoriser l'accès à des services de garde de qualité, notamment dans les milieux défavorisés, en collaborant avec les équipes de direction en place;

favoriser la répartition des logements sociaux pour permettre une cohabitation de personnes et de familles aux profils économiques et culturels différents. Cette approche permet, entre autres, de réduire la discrimination et la violence dans les villes. Elle contribue à créer des contextes de vie où les familles et les enfants fréquentent les espaces publics tels que les parcs et se sentent en sécurité;

offrir aux tout-petits des lieux publics adaptés et sécuritaires pour bouger;

s'assurer de l'accessibilité des installations.

Finalement, le sondage met en lumière le fait que l'offre d'activités et de services des municipalités n'est pas toujours en adéquation avec les besoins des familles et qu'elle demeure méconnue des parents. En effet, plus d'un quart des enfants de parents sondés ne participent jamais aux activités offertes par la municipalité. De plus, près du tiers des parents ne connaissent pas l'offre d'activités pour les tout-petits de leur municipalité ou ne savent pas s'il existe une telle offre. Enfin, 83 % des parents considèrent que leur municipalité devrait favoriser la participation, l'implication et la consultation des enfants dans l'élaboration d'activités ou de services les concernant.

MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE

Les résultats présentés dans ce document ont été obtenus à l'aide d'un sondage hybride (Web et téléphone) réalisé par Léger du 2 février au 15 mars 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1 001 Québécois(es), âgé(e)s de 18 ans ou plus, parents d'enfants de 0 à 5 ans, et pouvant s'exprimer en français ou en anglais.

À PROPOS DE L'OBSERVATOIRE DES TOUT-PETITS (tout-petits.org)

L'Observatoire des tout-petits, un projet de la Fondation Lucie et André Chagnon, a pour mission de communiquer l'état des connaissances afin d'éclairer la prise de décision en matière de petite enfance au Québec, de sorte que chaque tout-petit ait accès aux conditions qui assurent le développement de son plein potentiel, peu importe le milieu où il naît et grandit.

SOURCE Observatoire des tout-petits

Renseignements: Sandrine Gagné, Morin Relations Publiques, [email protected], 438 873-2909 (cell.); Béatrice Gougeon, Morin Relations Publiques, [email protected], 514-688-3936 (cell.)