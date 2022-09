Nouveau sondage d'ÉducÉpargne : une majorité de travailleurs québécois ont un intérêt envers les produits d'investissement responsable, mais ceux-ci sont encore méconnus

MONTRÉAL, le 19 sept. 2022 /CNW Telbec/ - ÉducÉpargne dévoile aujourd'hui les résultats de son tout dernier sondage, réalisé en collaboration avec Léger. L'objectif principal de ce sondage était de mieux comprendre l'intérêt des travailleurs québécois envers les produits et stratégies d'investissement responsable.

Le sondage révèle notamment que 53 % des travailleurs québécois se disent très (11 %) ou assez (42 %) intéressés par les stratégies et produits d'investissement responsable alors que, à l'inverse, seulement 13 % disent ne pas être du tout intéressés. De plus,

59 % affirment que le fait qu'un produit financier soit socialement responsable fait déjà partie de leurs critères de placement.

Autre fait intéressant, plus de la moitié des répondants (55 %) considèrent que le rendement des produits d'investissement responsable est semblable à la moyenne des autres produits financiers (48 %) ou même supérieur à la moyenne (7 %).

Par ailleurs, même si le rendement était prometteur, les valeurs personnelles des répondants les empêcheraient d'investir dans les secteurs des produits du tabac (51 %), de la pornographie (51 %) et de l'armement (50 %). Cependant, plusieurs seraient intéressés à investir dans des fonds thématiques comme la production et la distribution d'énergies renouvelables (80 %), le développement de technologies propres (75 %), le traitement et la purification de l'eau (72 %) ainsi que l'avancement des femmes et des minorités (61 %).

Un effort d'éducation nécessaire

Malgré cet intérêt envers l'investissement responsable, force est de constater qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire pour le faire connaître auprès d'un plus grand nombre d'investisseurs.

Par exemple, le sigle ESG (Environnement, Social, Gouvernance), qui est au cœur des critères en matière d'investissement responsable, a été identifié correctement par moins du quart (23 %) des répondants, et ce, parmi quatre définitions proposées. 39 % des répondants n'ont même pas tenté de choisir une définition plutôt qu'une autre.

Par ailleurs, 65 % des répondants faisant affaire avec un conseiller ou un planificateur financier ont mentionné que celui-ci n'a jamais abordé le sujet de l'investissement responsable avec eux. Parmi ceux l'ayant fait (35 %), 17 % des professionnels ont mentionné son existence, sans plus d'explications.

« Pour ÉducÉpargne, c'est très encourageant que l'investissement responsable ne soit pas simplement perçu comme un vœu pieux, et que les investisseurs québécois y voient un réel potentiel de rendement. Bien sûr, il reste encore à faire beaucoup d'efforts de communication et d'éducation. Les conseillers et planificateurs financiers ont un grand rôle à jouer en ce sens, et notre rôle sera de les appuyer », de déclarer Nathalie Bachand, planificatrice financière et présidente du conseil d'ÉducÉpargne.

Webinaire gratuit grand public sur l'investissement responsable

Pour participer à l'effort d'information sur l'investissement responsable, ÉducÉpargne et ses partenaires organisent un webinaire gratuit qui aura lieu le 23 septembre 2022 de midi à 13 h. Pour l'occasion, plusieurs experts auront l'occasion de démystifier cette forme d'investissement qui sera assurément de plus en plus populaire au fil des ans. Pour s'inscrire : https://studiocast.ca/client/educepargne/event/10121/fr/

Méthodologie du sondage

Ce sondage Web a été réalisé par Léger du 9 au 16 août 2022 auprès de

1 000 travailleurs québécois âgés de 18 ans et plus. À titre indicatif, la marge d'erreur maximale pour un échantillon de 1 000 répondants est de 3,1 %, 19 fois sur 20.

À propos d'ÉducÉpargne

Créé en 2003 sous le nom de Question Retraite, ÉducÉpargne est un organisme à but non lucratif regroupant au-delà d'une vingtaine de partenaires provenant des milieux gouvernemental, financier, patronal, associatif et de l'enseignement.

La mission d'ÉducÉpargne est de sensibiliser les Québécoise.e.s à l'importance de développer et de maintenir de bonnes habitudes d'épargne, de les outiller pour en accroître la portée et de les conseiller pour maximiser l'utilisation de leurs avoirs, notamment à la retraite.

