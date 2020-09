Nouveau site web de Détail Formation

Après avoir modifié son logo au cours des derniers mois,

Détail Formation lance maintenant son nouveau site web

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Détail Formation lance son nouveau site web. Cette refonte, présentant sa nouvelle image, a pour but premier de mieux servir ses clientèles cibles, soient les services de développement économique, les chambres de commerce, les regroupements et associations de commerçants et les organismes desservant les commerces de proximité à travers le Québec.

Cet été, Détail Formation a fait une refonte de son logo. C'est l'entreprise KRYZALID qui l'a accompagnée dans cette démarche.

Suite à ce premier changement, Détail Formation présente maintenant son nouveau site web, développé au cours des derniers mois, également en collaboration avec la firme KRYZALID. Ces derniers ont agi à titre de partenaires stratégiques créatifs afin de guider et de conseiller Détail Formation dans ses choix en matière d'expérience clent, de design web avant-gardiste ainsi que de solutions technologiques pérennes.

Cette refonte du site web de Détail Formation projette une image plus sobre et professionnelle, cadrant davantage avec les milieux municipaux et pédagogiques. Tous les types de commerces de proximité sont bien mis de l'avant. De plus, de nouvelles sections apparaissent, que ce soit pour la Certification WOW ou la page reliée à la COVID-19 afin d'aider tous les commerçants québécois.

Détail Formation vous invite donc à visiter son nouveau site web au www.detailformation.com

À propos de Détail Formation :

Depuis plus de 20 ans, Détail Formation possède une équipe de plusieurs consultants dont la mission est d'offrir de la formation continue afin de développer les compétences des gestionnaires et des employés en entreprise, particulièrement pour les commerces de proximité.

SOURCE Détail Formation

Renseignements: Myriam Courville, Coordonnatrice administrative, 514 899-9555 | 514 705-1311, [email protected]

