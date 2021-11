Nouveau service d'accompagnement et de soutien pour les requêtes d'évaluation psychiatrique au palais de justice de Montréal

MONTRÉAL, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Justice du Québec présente un nouveau projet pilote d'accompagnement et de soutien pour les requêtes d'évaluation psychiatrique au palais de justice Montréal pour les familles et leurs proches. Le projet met à la disposition des clientèles les services d'une intervenante ou d'un intervenant psychosocial mandaté par le réseau Équijustice tous les jours de la semaine au palais de justice de Montréal.

Ce service permet d'assurer un meilleur accompagnement de l'entourage des personnes présentant des difficultés sur le plan de la santé mentale. Les clientèles visées peuvent ainsi obtenir le soutien nécessaire en amont du processus judiciaire et jusqu'à la fin des procédures.

L'objectif est d'offrir la possibilité aux proches et aux justiciables de s'impliquer et d'agir de manière proactive dans le suivi et dans les démarches d'orientation, par l'entremise d'une intervenante ou d'un intervenant qualifié et sensible à leur réalité. Cette initiative permet de créer de nouveaux mécanismes d'accès à la justice, complémentaires au système actuel, en vue d'y combler des besoins en intervention en santé mentale et de développer la collaboration entre les tribunaux et les actrices et acteurs psychosociaux.

Lien connexe



Lien vers le site Web du ministère de la Justice du Québec :

https://www.justice.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Renseignements : Isabelle Boily, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 208-7423, [email protected]