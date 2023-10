Nouveau règlement municipal sur le chauffage des bâtiments : un pas dans la bonne direction pour le virage vert du parc immobilier montréalais

MONTRÉAL, le 27 oct. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue les nouvelles exigences dévoilées par la Ville de Montréal dans le cadre du Plan climat 2020-2030 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des nouveaux bâtiments.

« La Chambre reconnaît l'importance d'agir rapidement afin de décarboner notre économie. L'étude que nous avons dévoilée la semaine dernière insistait entre autres sur le potentiel de transition du parc immobilier et les gains majeurs qui peuvent y être faits en matière d'émissions de GES et d'efficacité énergétique. Dans ce contexte, nous appuyons les objectifs de décarbonation des bâtiments poursuivis par la Ville de Montréal dans le cadre de son Plan climat. Après analyse, nous estimons que le plan de la Ville offre suffisamment de prévisibilité, notamment pour les grands bâtiments, et permettra aux promoteurs et aux développeurs d'adapter leurs projets », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous sommes d'accord avec la volonté de s'assurer que les nouveaux bâtiments, quelle que soit leur taille, contribuent à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES. Nous insistons cependant sur l'importance de ne pas isoler Montréal d'un point de vue réglementaire, par rapport au reste du territoire de la CMM. Les mises en chantier sont déjà à un niveau historiquement bas, et un nouveau règlement s'appliquant uniquement au territoire de la Ville risque de rendre Montréal encore moins attractive pour les promoteurs face aux municipalités environnantes. Dans un contexte de crise aiguë du logement, la Ville doit s'assurer d'arrimer ses actions avec l'ensemble des gouvernements pour harmoniser les cadres réglementaires », a poursuivi Michel Leblanc.

« Les entreprises de la métropole seront confrontées à de nombreuses nouvelles exigences au cours des prochaines années en matière de transition énergétique. C'est un défi de taille, particulièrement dans un contexte de diminution des surplus énergétiques à l'échelle de la province. Nous invitons la Ville de Montréal à poursuivre sa collaboration avec Hydro-Québec et Énergir pour s'assurer que les entreprises disposent d'un approvisionnement stable et de la prévisibilité nécessaire pour réussir leur virage vert », a conclu Michel Leblanc.

Pour consulter notre étude Transition du centre-ville de Montréal vers une économie verte, visitez le site Web de la Chambre.

Consultez la page du mouvement ConVERTgence pour en savoir plus sur la mobilisation lancée par la Chambre et BMO Groupe financier pour accélérer le virage vert de l'économie.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Affaires publiques et Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]