OTTAWA, ON, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Selon les statistiques publiées aujourd'hui par L'Association canadienne de l'immobilier (ACI), les ventes résidentielles nationales ont baissé d'un mois à l'autre en septembre 2023.

Faits saillants

Les ventes résidentielles mensuelles (Groupe CNW/Association canadienne de l'immeuble)

En septembre, les ventes résidentielles nationales ont diminué de 1,9 % d'un mois à l'autre.

Les ventes réelles (non désaisonnalisées) ont augmenté de 1,9 % comparativement au même mois l'an dernier.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a bondi de 6,3 % d'un mois à l'autre.

L'Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) a perdu 0,3 % par rapport au mois précédent, mais affiche une hausse de 1,1 % d'une année à l'autre.

En septembre, le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a augmenté de 2,5 % d'une année à l'autre.

Les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont affiché un recul de 1,9 % d'août à septembre 2023. S'il s'agit du troisième mois consécutif marqué par un ralentissement, le recul enregistré en septembre ne représente qu'environ la moitié de celui d'août.

Les variations enregistrées sur le plan des ventes dans les marchés locaux ont été généralement faibles en septembre, les reculs dans le Grand Vancouver et la région du Grand Toronto compensant les gains réalisés à Edmonton, à Montréal et à Kitchener-Waterloo.

Le nombre réel (non désaisonnalisé) de transactions a augmenté de 1,9 % par rapport à septembre 2022.

« La récente tendance au ralentissement des ventes et à la hausse des nouvelles inscriptions s'est poursuivie en septembre, a déclaré Larry Cerqua, président de l'ACI. Cela représente une occasion pour les acheteurs, bien que bon nombre d'entre eux semblent vouloir attendre qu'il soit plus manifeste que les taux d'intérêt ont enfin atteint des sommets. Cette situation, associée au fait que bien des propriétaires ne sont pas pressés de vendre leur propriété, signifie que le marché devrait fonctionner au ralenti jusqu'à l'an prochain. Cela dit, des dizaines de milliers de transactions sont tout de même conclues chaque mois. Si vous envisagez de vendre ou d'acheter une propriété dans le marché actuel, communiquez avec un courtier ou agent immobilier local qui vous fournira les informations et les conseils dont vous aurez besoin », conclut M. Cerqua.

« Le marché résidentiel de la revente s'est stabilisé assez rapidement à la suite du bref et quelque peu surprenant rebond des ventes et des prix ce printemps, a expliqué Shaun Cathcart, économiste principal de l'ACI. Le nombre de propriétés en vente étant toujours historiquement bas malgré une énorme demande de logements au Canada, la suite dépendra des taux d'intérêt. Que ce soit l'incertitude entourant la possibilité de hausses subséquentes ou le coût d'un emprunt à l'heure actuelle, les acheteurs potentiels ne verront ni l'une ni l'autre de ces situations résolues dans un avenir rapproché. Attendons-nous donc à un hiver plus tranquille que la normale, tandis que tous les yeux seront tournés vers la Banque du Canada. Nous verrons comment se sentiront les acheteurs à la fonte des neiges. »

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a bondi de 6,3 % d'un mois à l'autre en septembre, contribuant à un gain cumulatif d'environ 35 % par rapport à mars, où il avait atteint son plus bas niveau en 20 ans. Les nouvelles inscriptions s'approchent maintenant des niveaux moyens.

Comme les ventes continuent de diminuer et que les nouvelles inscriptions ont encore considérablement augmenté en septembre, le ratio national des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions s'est établi à 51,4 %, comparativement à 55,7 % en août et à un sommet récent de 67,8 % en avril. C'était la première fois depuis janvier que cette mesure se situait en deçà de la moyenne à long terme de 55,2 %.

On comptait 3,7 mois d'inventaire à l'échelle nationale à la fin de septembre 2023, une légère hausse par rapport aux 3,5 mois enregistrés en août et au creux récent de 3,1 mois enregistré en juin. Cela dit, cette mesure demeure inférieure aux niveaux du deuxième semestre de 2022 et bien en deçà de sa moyenne à long terme d'environ cinq mois.

En septembre 2023, l'Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) global et composé a légèrement baissé de 0,3 % d'un mois à l'autre - la première baisse enregistrée depuis mars.

Cela dit, ce léger recul des prix à l'échelle nationale était entièrement attribuable aux tendances en Ontario. Dans les autres provinces, les prix continuent d'augmenter, bien que plus lentement qu'auparavant.

Les données des prochains mois permettront d'établir si l'Ontario fait figure d'exception, ou s'il s'agit seulement de la première province à enregistrer un fléchissement des prix, qui devrait toucher au moins d'autres parties du pays étant donné les taux d'intérêt.

L'IPP MLS® global et composé a affiché une hausse de 1,1 % d'une année à l'autre. Si les prix se sont généralement stabilisés ces derniers mois et ont même diminué à l'échelle nationale et en Ontario en septembre, les comparaisons d'une année à l'autre continueront probablement d'augmenter légèrement au cours des prochains mois en raison de l'effet de base attribuable à la baisse des prix du deuxième semestre de l'an dernier.

Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays en septembre 2023 a atteint 655 507 $, soit une hausse de 2,5 % comparativement au même mois l'an dernier.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l'échelle nationale le mois précédent.

L'ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d'une période, mais qu'il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu'il ne tient pas compte des différences de prix d'une région géographique à l'autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

