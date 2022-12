Des cartes interactives montrent maintenant les traités récents ou historiques négociés avec les peuples autochtones depuis le début des années 1700.

CALGARY, AB, le 5 déc. 2022 /CNW/ - La Régie de l'énergie du Canada a publié de nouveaux renseignements utiles sur les pipelines au pays. Les données mises à jour comprennent des cartes interactives, des renseignements plus complets sur la sécurité ou l'environnement ainsi qu'une nouvelle page Web sur les débits et la capacité des pipelines.

Les données nouvellement publiées vous permettent de voir l'emplacement des pipelines, la façon dont le pétrole et le gaz sont acheminés au Canada, ainsi que les traités récents et historiques conclus avec les peuples autochtones, ce qui renforce notre engagement à l'égard de la Réconciliation avec les peuples autochtones. Cette transparence accrue aidera les Canadiens à avoir accès à des renseignements exacts sur notre infrastructure énergétique.

Profils pipeliniers

Les plus récentes mises à jour portent sur 26 pipelines, qui représentent 92 % du nombre total de kilomètres de ces canalisations réglementées par la Régie. Les profils pipeliniers intègrent les données sur les marchés, la réglementation, les finances, la sécurité ou l'environnement à partir d'un seul et même portail. Voici quelques façons de bien profiter de ces profils :

Utilisez les cartes interactives pour en apprendre davantage sur les traités récents et historiques conclus avec les peuples autochtones ou pour trouver de l'information sur les territoires traditionnels.

Trouvez des données sur la sécurité et l'environnement propres à chaque pipeline.

Accédez à de l'information sur les marchés et la sécurité énergétique.

Des cartes interactives sont maintenant disponibles pour les plus grands pipelines au Canada : Trans Mountain, Nova Gas Transmission, réseau principal de TC Énergie au Canada, canalisation principale d'Enbridge et Keystone. D'autres cartes interactives seront ajoutées en 2023.

Aperçu des débits et de la capacité des pipelines

Ce nouveau rapport montre la quantité d'énergie acheminée dans les pipelines réglementés par la Régie. La mise à jour découle de travaux de recherche sur les utilisateurs et de commentaires des Canadiens.

Le rapport sur les débits et la capacité des pipelines de la Régie constitue l'ensemble de données le plus téléchargé à partir du portail du gouvernement ouvert du Canada. Il vous donne accès à ce qui suit :

Renseignements sur les débits et la capacité des gazoducs, avec perspectives régionales comme les variations du débit des importations et des exportations en Ontario .

. Renseignements sur les débits et la capacité des oléoducs, y compris les principaux à la sortie de l'Ouest canadien et ceux qui aboutissent dans l'Est du Canada .

La Régie a amélioré la qualité et la quantité de l'information publiée sur les pipelines depuis trois ans. Cette mise à jour est un grand pas en avant parce qu'auparavant, les utilisateurs ne pouvaient trouver cette information qu'en passant au crible la vaste base de données de documents réglementaires techniques de la Régie, REGDOCS.

Pour prendre part aux futurs travaux de recherche de la Régie sur les utilisateurs, vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse [email protected].

Liens connexes

